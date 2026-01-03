छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच दो अलग-अलग एनकाउंटर, 14 माओवादी ढेर

छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा में सुरक्षाबलों के साथ दो अलग-अलग मुठभेड़ में 14 नक्सली ढेर हो गए हैं. सुरक्षाबलों को सुकमा से 12 नक्सलियों के शव मिले हैं जबकि बीजापुर से 2 नक्सलियों के शव मिले हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक बीजापुर में 2 नक्लियों के शव मिले हैं. इसमें हंगमा मदकाम की लाश भी मिली है. माओवादियों के पास से 1 एसएलआर और एक 12 बोर का रायफल मिला है. पुलिस ने बताया कि बीजापुर जिले के गंगापल्ली गांव में सुरक्षाबलों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई थी. सुरक्षाबलों के सूत्रों के अनुसार अभी मुठभेड़ जारी है.

गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि इस साल के मार्च तक देश को नक्सल मुक्त घोषित हो जाएगा. उन्होंने साफ शब्दों में घोषणा की कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार 31 मार्च 2026 तक देश से लाल आतंक को जड़ से खत्म कर देगी.

गृह मंत्री ने कहा था कि पशुपति से तिरुपति तक का यह इलाका कभी रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था. अपने चरम पर इस क्षेत्र में देश के 70 प्रतिशत इलाके शामिल थे और लगभग 12 करोड़ लोग नक्सलवाद के प्रभाव और खतरे में रहते थे. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने संवाद, सुरक्षा और समन्वय, तीनों पहलू पर काम करने की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से हथियारबंद नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा.