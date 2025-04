प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने श्रीलंका दौरे के दौरान 1996 में विश्व कप जीतने वाली श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के सदस्यों से मुलाकात की. पीएम मोदी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें शेयर करते हुए इस मुलाकात की जानकारी दी. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "क्रिकेट कनेक्ट! 1996 की श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के सदस्यों के साथ बातचीत करके बहुत खुशी हुई, जिसने उस वर्ष विश्व कप जीता था. इस टीम ने अनगिनत खेल प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा था!"

Cricket connect!



Delighted to interact with members of the 1996 Sri Lankan cricket team, which won the World Cup that year. This team captured the imagination of countless sports lovers! pic.twitter.com/2ZprMmOtz6