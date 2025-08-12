विज्ञापन
कांग्रेस महाराष्ट्र-कर्नाटक की बात कर रही है, लेकिन दिल्ली में ‘वोट चोरी’ जिक्र नहीं करती है: AAP

प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि कांग्रेस की खामोशी के चलते ही बिहार में SIR के जरिए असली वोटर के नाम काटे जा रहे और नकली वोटर जोड़े जा रहे हैं.  

कांग्रेस महाराष्ट्र-कर्नाटक की बात कर रही है, लेकिन दिल्ली में ‘वोट चोरी’ जिक्र नहीं करती है: AAP
  • AAP का आरोप है कि BJP और चुनाव आयोग की मिलीभगत से चुनाव प्रक्रिया में धोखाधड़ी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है.
  • प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग की ‘वोट चोरी’ करने की बड़ी वजह कांग्रेस की खामोशी है.
  • उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस महाराष्ट्र-कर्नाटक पर चर्चा करती है, लेकिन दिल्ली 'वोट चोरी' पर चुप रहती है.
नई दिल्‍ली :

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से चुनाव प्रक्रिया में की जा रही धोखाधड़ी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है. ‘आप' प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग की ‘वोट चोरी' करने की बड़ी वजह कांग्रेस की खामोशी है. उन्‍होंने कहा कि पार्टी ने जब भाजपा और चुनाव आयोग की मिलभगत से दिल्ली में वोट काटे जाने, गुजरात में हमारे प्रत्याशी को हाउस अरेस्ट करने और चंडीगढ़ में अनिल मसीह द्वारा खुलेआम वोटों से छेड़छाड़ करने का मुद्दा उठाया था तो कांग्रेस चुप रही. 

‘‘आप'' मुख्यालय में प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि कांग्रेस महाराष्ट्र-कर्नाटक की बात तो कर रही है, लेकिन दिल्ली में ‘वोट चोरी' का जिक्र नहीं करती है. साथ ही कहा कि कांग्रेस की खामोशी के चलते ही बिहार में SIR के जरिए असली वोटर के नाम काटे जा रहे और नकली वोटर जोड़े जा रहे हैं.  

भाजपा पर भी बरसीं कक्‍कड़

आप प्रवक्‍ता ने कहा कि चुप्पी की वजह से भाजपा की इतनी हिम्मत हो रही है कि उसने अब बिहार में SIR  के नाम पर बिहार में नकली वोटर जोड़ने और असली वोटर के नाम काटने का एक कानूनी तरीका निकाल लिया है. 

उन्‍होंने कहा कि यह बहुत चिंता की बात है कि चुनाव आयोग ने 8 अगस्त को प्रेसवार्ता कर बताया है कि 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं. इनमें से 22 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 32 लाख लोगों का पता नहीं है और 7 लाख लोगों के डबल वोट हैं, लेकिन चुनाव आयोग यही बात 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में कहने से मना कर देता है. 

कांग्रेस ने चुनिंदा मुद्दों पर आवाज उठाई: कक्‍कड़

उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनिंदा मुद्दों पर आवाज उठाई है, जब आम आदमी पार्टी ने बताया कि दिल्ली में कैसे भाजपा वोट चोरी कर रही है, तब कांग्रेस के कई नेता कह रहे थे कि लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उनका नाम मतदाता सूची में है या नहीं. तब कांग्रेस को लोकतंत्र खतरे में नहीं दिख रहा था.

उन्होंने कहा कि हमारा देश बहुत संकट से गुजर रहा है. आम आदमी पार्टी की सभी देश वासियों से निवेदन है कि पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस की तरह बर्ताव न करते हुए एक सच्चे देशभक्त की तरह भाजपा और चुनाव आयोग की वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाएं और सही सवाल पूछें. 
 

