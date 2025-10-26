राहुल-प्रियंका से लेकर सोनिया-खरगे तक... बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में कौन-कौन, देखें पूरी लिस्ट

बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है. इस लिस्ट में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कुल 40 नाम हैं. पार्टी ने इस लिस्ट में केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, मीरा कुमार, गौरव गोगोई, कन्हैया कुमार, पवन खेड़ा जैसे नेताओं को भी रखा है.

आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस लिस्ट को जारी करने से पहले ही अपने कई बड़े नेताओं को बिहार भेजा हुआ है. बिहार में कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है. ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेता महागठबंधन की अन्य पार्टियों के साथ भी तालमेल और बेहतर करने पर लगातार काम कर रहे हैं. ताकि वोटिंग के पहले गठबंधन दलों के बीच सब कुछ ठीक किया जा सके और फ्रेंडली फाइट की जगह एकजुट होकर महागठबंधन का सीधा मुकाबला एनडीए से होने की तस्वीर पेश की जा सके.कांग्रेस के तीनों नेता तेजस्वी यादव से भी मुलाकात करेंगे. जिन दर्जन भर सीटों पर फ्रेंडली फाइट मुकाबला हो रहा है उसे सुलझाना इनकी प्राथमिकता है.

कांग्रेस इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बेहद गंभीर

कांग्रेस ने सीट शेयरिंग मामले को सुलझाने के लिए अशोक गहलोत, अजय माकन और के सी वेणुगोपाल को मैदान में उतारा है. कांग्रेस के तीनों नेता पटना पहुंचे हैं. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बेहद अनुभवी नेता अशोक गहलोत कांग्रेस के पर्यवेक्षक भी हैं. वहीं वेणुगोपाल को राहुल गांथी का राइट हैंड माना जाता है.

अजय माकन स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं. इन तीनों नेताओं की जिम्मेदारी देने से यह अंदाजा लगता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बेहद गंभीर हैं. ये नेता उन सीटों पर बात करेंगे, जहां सीपीआई एमएल, राजद और मुकेश सहनी की वीआईपी के मुकाबले कांग्रेस खड़ी है.