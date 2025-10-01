विज्ञापन
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की सेहत बिगड़ी, बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को तबियत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टर उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की सेहत बिगड़ी, बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती
बेंगलुरु:

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को बुखार होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पार्टी सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि शहर के एम एस रमैया अस्पताल के डॉक्टर 83 वर्षीय खरगे का इलाज कर रहे हैं. कांग्रेस के एक नेता ने कहा, राज्यसभा में विपक्ष के नेता को मंगलवार को बुखार और पैर में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया. वह ठीक हैं, चिंता की कोई बात नहीं है. डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं.

