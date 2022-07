स्मृति-सोनिया विवाद पर स्पीकर से मिले कांग्रेसी सांसद, बीजेपी सांसदों पर कार्रवाई की मांग

इस मामले को लेकर कुल 18 सांसद स्पीकर से मिले हैं उनकी मांग है कि मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए साथ ही जो भी बीजेपी सांसद मामले में दोषी हैं उनका निलंबन होना चाहिए.

बता दें कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 'राष्ट्रपत्नी' कहे जाने पर लोकसभा में ज़ोरदार हंगामे हुआ. इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सदन में दूसरी तरफ मौजूद भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद रमा देवी के पास जाकर यह बता रही थीं कि अधीर रंजन चौधरी ने अपनी गलती पर माफी मांग ली है. जब वह रमा देवी से बात कर रही थीं. सूत्रों के अनुसार, सोनिया ने रमा देवी से पूछा, "मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है..." तभी स्मृति इरानी वहां आईं और कहा, "Maam, May I help You... आपका नाम मैंने लिया था..." तब सोनिया गांधी ने उनसे कहा, "Don't talk to me..."इसके बाद उनके पास केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी के अन्य सांसद नारेबाजी करने लगे थे.

