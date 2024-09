'आसान नहीं था ये सफर...": कांग्रेस नेता अजय माकन ने 60 साल की उम्र में किया एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में PG डिप्लोमा

कांग्रेस नेता अजय माकन ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर नई जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि मैंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट (ISI) कोलकाता से डेटा एनालिटिक्स में स्पेशलाइजेशन के साथ, सफलतापूर्वक एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पूरा किया है.

उन्होंने पोस्ट पर लिखा. "इस हफ्ते, 60 साल की उम्र में, मैंने एक व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल की है, जिसे मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं. मैंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट (ISI) कोलकाता से डेटा एनालिटिक्स में स्पेशलाइजेशन के साथ, सफलतापूर्वक एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पूरा किया है. ये यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन संतोषजनक रही."

This week, at 60, I achieved a personal milestone I'm excited to share. I've successfully completed the Post Graduate Diploma in Applied Statistics, specializing in Data Analytics, from Indian Statistical Institute (ISI) Kolkata. @ISIKolkata



It wasn't an easy journey, but it… pic.twitter.com/rCjEX7o4Y2