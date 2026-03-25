विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

कांग्रेस को 24 अकबर रोड बंगला खाली करने का आदेश, यूथ दफ्तर पर भी थमाया नोटिस, डेडलाइन भी दे दी

दिल्ली में कांग्रेस को अपने पुराने दफ्तर यानी 24 अकबर रोड बंगले को खाली करने का नोटिस मिला है.इसके अलावा कांग्रेस को यूथ कांग्रेस के ऑफिस 5 रायसीना रोड को भी खाली करने का नोटिस मिला है.

Read Time: 2 mins
Share
कांग्रेस को 24 अकबर रोड बंगला खाली करने का आदेश, यूथ दफ्तर पर भी थमाया नोटिस, डेडलाइन भी दे दी
congress office news
  • कांग्रेस को दिल्ली में 24 अकबर रोड स्थित पुराने दफ्तर को आगामी 28 मार्च तक खाली करने का नोटिस मिला है
  • यूथ कांग्रेस के कार्यालय 5 रायसीना रोड को भी खाली करने का नोटिस पार्टी को प्रदान किया गया है
  • कांग्रेस का मुख्यालय पिछले 48 वर्षों से 24 अकबर रोड में था, जबकि नया मुख्यालय इंदिरा भवन में शिफ्ट हो चुका है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली में कांग्रेस को अपने पुराने दफ्तर यानी 24 अकबर रोड बंगले को खाली करने का नोटिस मिला है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इंदिरा भवन में नया दफ्तर शिफ्ट होने के बाद से कांग्रेस ने इस पुराने बंगले को खाली नहीं किया था. यहां भी पार्टी की गतिविधियां पहले की तरह ही चल रही हैं. इसके अलावा कांग्रेस को यूथ कांग्रेस के ऑफिस 5 रायसीना रोड को भी खाली करने का नोटिस मिला है.

दो पार्टी दफ्तरों को खाली करने का आदेश 

कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कांग्रेस को 24 अकबर रोड का बंगला खाली करने का नोटिस मिला है. पार्टी से कहा गया है कि आगामी 28 मार्च तक आप इस पुराने बंगले को खाली कर दें. इसके साथ यूथ कांग्रेस के ऑफिस 5 रायसीना रोड को भी खाली करने का नोटिस मिला है.

कानूनी विकल्प पर विचार कर रही है 

बीते 48 सालों से 24 अकबर रोड के बंगले में कांग्रेस का मुख्यालय है. हालांकि बीते साल कांग्रेस के नए मुख्यालय “इंदिरा भवन” का उद्घाटन हो चुका है,लेकिन इसके बावजूद 24 अकबर रोड वाले कार्यालय को कांग्रेस ने खाली नहीं किया है. यहां भी पार्टी की गतिविधियां पहले की तरह ही चल रही हैं. नोटिस मिलने के बाद से पार्टी राहत के लिए कनूनी विकल्प पर विचार कर रही है.

यह भी पढ़ें- सोनिया गांधी की अचानक बिगड़ी तबीयत, सर गंगाराम अस्पताल में कराया गया भर्ती

यह भी पढ़ें-   विरोध का अधिकार है, लेकिन मर्यादा भी जरूरी... संसद के हंगामे पर सोनिया को लिखे पत्र में पूर्व पीएम देवगौड़ा
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Congress, Congress 24 Akbar Road, 24 Akbar Road Congress Office
Get App for Better Experience
Install Now