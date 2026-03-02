विज्ञापन
विशेष लिंक
Flight Update
  • एमिरेट्स एयरलाइंस ने सीमित संख्या में विमानों की उड़ान का ऐलान किया
  • अबू धाबी से पहली यात्री उड़ान रवाना हुई
  • इंडिगो ने कोलकाता और शंघाई के बीच सीधी उड़ानों की घोषणा की
  • ईरान- इजराइल युद्ध से हवाई सेवा प्रभावित
  • फ्लाइट कैंसिल होने के कारण होटल्स में बढ़ी भीड़
  • जंग की वजह से भारत की हवाई सेवा प्रभावित, सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द
  • दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 87 उड़ानें रद्द, इसमें 37 जाने वाली और 50 आने वाली
  • इजरायल ने फंसे नागरिकों को लाने का अभियान शुरू किया
  • मुंबई एयरपोर्ट से आज 116 उड़ानें हुई रद्द, 61 आने वाली, 55 जाने वाली

सड़कों पर कंटीले तार, स्‍कूल-कॉलेज बंद... खामेनेई की मौत के बाद कश्मीर में कुछ ऐसे हैं हालात

Israel Iran War: कश्मीर के लाल चौक को टिन चादरों और कंटीले तारों से सील कर दिया गया है, सभी स्कूल-कॉलेज दो दिन के लिए बंद हैं और परीक्षाएं स्थगित की गई हैं. ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत के विरोध में कश्मीर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, जिसके बाद सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं.

Read Time: 3 mins
Share
सड़कों पर कंटीले तार, स्‍कूल-कॉलेज बंद... खामेनेई की मौत के बाद कश्मीर में कुछ ऐसे हैं हालात
  • कश्मीर के लाल चौक को टिन की चादरों और कंटीले तारों से घेरकर प्रदर्शनकारियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है
  • अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के विरोध में घाटी के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं
  • सुरक्षा कारणों से कश्मीर में सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी दो दिन तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
श्रीनगर:

कश्‍मीर के लाल चौक को टिन की चादरों और कंटीले तारों से सील कर दिया गया है, सभी स्‍कूल-कॉलेजों में दो दिन की छुट्टी कर दी गई है और परीक्षाएं स्‍थगित कर दी गई हैं. इंटरनेट सेवाएं सीमित कर दी गई हैं. इसके अलावा भी कई प्रतिबंध कश्‍मीर में लगाए गए हैं. ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की इजरायल और अमेरिका के हमलों में मौत के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के बीच कश्मीर घाटी में सुरक्षाबल अलर्ट पर हैं. 
 

टिन की चादरों और कंटीले तारों से लाल चौक सील


कश्मीर में आज पुलिस अधिकारियों ने उन इलाकों में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिए जहां अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे. ईरान पर इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले के दौरान शनिवार को तेहरान में एक हवाई हमले में खामेनेई की मौत हो गई थी. अधिकारियों ने बताया कि लाल चौक स्थित घंटाघर को चारों ओर टिन की चादरें और कंटीले तार लगाकर बंद कर दिया गया है. प्रदर्शनकारियों को जुटने से रोकने के लिए पूरे शहर में बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों को तैनात किया गया है.

Latest and Breaking News on NDTV

खामेनी की हत्या के विरोध में आज बंद का आह्वान

कश्मीर में लगभग 15 लाख शिया आबादी है. ऐसे में खामेनेई के मौत के खिलाफ लाल चौक, सैदा कदल, बडगाम, बांदीपोरा, अनंतनाग और पुलवामा में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखे गए. प्रदर्शनकारियों को छाती पीटकर मातम मनाते और अमेरिका व इजराइल विरोधी नारे लगाते देखा गया. अधिकारियों ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर ये पाबंदियां लगाई गई हैं. उन्होंने बताया कि महत्वपूर्ण चौराहों पर कटीले तार और बैरिकेड्स लगाए गए हैं. घाटी के अन्य जिलों के शिया बहुल इलाकों में भी इसी तरह की पाबंदियां लागू की गई हैं. ये पाबंदियां मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा (एमएमयू) के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक द्वारा एक दिवसीय बंद के आह्वान के बाद लगाई गई हैं.

ये भी पढ़ें :- ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को किसने मारा? अमेरिकी और इजरायली आर्मी के इन 4 अफसरों ने संभाली थी कमान

स्कूल, कॉलेज 2 दिन के लिए बंद

खामेनेई की हत्या के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के बीच कश्मीर घाटी में सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी आज से दो दिन के लिए बंद रहेंगे. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोगों से शांति और सुकून बनाए रखने की अपील की है. रविवार को घाटी में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन जारी रहने के बीच, अधिकारियों ने 3 मार्च तक के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी समेत सभी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन बंद करने का आदेश दिया. शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए श्रीनगर के सिटी सेंटर, लाल चौक समेत कई जगहों पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए. डीजीपी नलिन प्रभात और दूसरे सीनियर पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए लाल चौक और शहर की दूसरी जगहों पर गए ताकि शरारती तत्व और देश विरोधी तत्व लोगों की भावनाओं का फायदा न उठा सकें. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की.

ये भी पढ़ें :- पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास में वीजा का काम बंद, कराची वाले दफ्तर में कल हुआ था बड़ा बवाल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kashmir, Lal Chowk, Pakistan, US Consulate Karachi, Khamenei Death
Get App for Better Experience
Install Now