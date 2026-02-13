विज्ञापन
दिल्ली में विजय चौक पर सेवा तीर्थ के सामने दो कारों में जबरदस्त भिड़ंत

विजय चौक पर दो कारें आपस में टकरा गईं, जिसमें एक गाड़ी पलट गई. इसमें से एक गाड़ी आर्मी की है, तो वहीं दूसरी गाड़ी पर कांग्रेस भारत सरकार लिखी हुई है.

दिल्ली में विजय चौक पर सेवा तीर्थ के सामने दो कारों में जबरदस्त भिड़ंत
  • दिल्ली के विजय चौक पर सेवा तीर्थ के सामने दो कारों के बीच टक्कर हुई जिसमें एक गाड़ी पलट गई
  • दुर्घटना में शामिल एक कार सेना की थी जबकि दूसरी कार पर कांग्रेस भारत सरकार लिखा हुआ था
  • टक्कर के बाद कार पलट गई, हालांकि इसमें कोई भी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है
नई दिल्ली:

राजधानी दिल्ली का हाई सिक्योरिटी इलाका विजय चौक पर 'सेवा तीर्थ' के सामने बड़ी दुर्घटना हुई है. यहां दो कारें आपस में टकरा गईं, जिसमें एक गाड़ी पलट गई. इसमें से एक गाड़ी आर्मी की है, तो वहीं दूसरी गाड़ी पर कांग्रेस भारत सरकार लिखा हुआ है.

आर्मी की कार की टक्कर के बाद दूसरी कार मौके पर पलट गई.

गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ. इनोवा कार के ड्राइवर ने कहा कि मैं हॉर्न देता रहा, लेकिन दूसरी कार अचानक सामने आ गई और टक्कर हो गई. उसने बताया कि वो अपनी कार में अकेला ही था.

