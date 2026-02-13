दिल्ली में विजय चौक पर सेवा तीर्थ के सामने दो कारों में जबरदस्त भिड़ंत

राजधानी दिल्ली का हाई सिक्योरिटी इलाका विजय चौक पर 'सेवा तीर्थ' के सामने बड़ी दुर्घटना हुई है. यहां दो कारें आपस में टकरा गईं, जिसमें एक गाड़ी पलट गई. इसमें से एक गाड़ी आर्मी की है, तो वहीं दूसरी गाड़ी पर कांग्रेस भारत सरकार लिखा हुआ है.

आर्मी की कार की टक्कर के बाद दूसरी कार मौके पर पलट गई.

विजय चौक पर सेवा तीर्थ के सामने दो गाड़ियों की टक्कर में एक कार पलट गई। हादसा उस समय हुआ जब आर्मी की एक गाड़ी और कांग्रेस भारत सरकार लिखी इनोवा कार की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज़ थी कि इनोवा कार पलटकर सड़क पर उलट गई#SevaTeerth pic.twitter.com/DmqpRFNvRa — NDTV India (@ndtvindia) February 13, 2026

गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ. इनोवा कार के ड्राइवर ने कहा कि मैं हॉर्न देता रहा, लेकिन दूसरी कार अचानक सामने आ गई और टक्कर हो गई. उसने बताया कि वो अपनी कार में अकेला ही था.