दिल्ली NCR तो आज शिमला-मनाली बन गया, क्या कल भी होगी बारिश? जानें 1 हफ्ते तक मौसम का हाल

Delhi Weather News in Hindi: हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ की शक्ल में जो बवंडर उठा था, उसने पहाड़ी इलाकों को बर्फ की मोटी चादर से ढंक दिया, वहीं मैदानी इलाकों को भी बेमौसम बरसात ने भिगो डाला. सर्दी की विदाई सोचकर खुश हो रहे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब-हरियाणा के बाशिदों के लिए ये मौसम का बड़ा सरप्राइज था. गुरुवार तड़के जब दिल्ली एनसीआर के बाशिंदे नींद में ही थे, तभी बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली कड़कने के साथ इंद्रदेव ऐसा बरसे कि कई घंटों तक सड़कें सराबोर होती रहीं. इससे पारा तेजी से लुढ़का और कुछ दिनों की गर्मी की गलतफहमी दूर हो गई और फिर से ठंड का अहसास होने लगा. सुबह के वक्त दिल्ली में न्यूनतम तापमान 12-13 डिग्री तक था, जो शाम होते होते 6-7 डिग्री पर आ गया. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 24 और 25 जनवरी को मौसम तेजी से सामान्य होगा, लेकिन 26 जनवरी से आ रहा दूसरा पश्चिमी विक्षोभ फिर से दिल्ली एनसीआर को अपने आगोश में ले सकता है.
दिल्ली में कब बारिश होगी?
दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों में दोपहर के वक्त भी सूर्य के दर्शन नहीं हुए और मौसम का हाल ऐसा था कि दिन में ही अंधेरा सा छाया रहा. शाम 7 बजे के वक्त नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के कुछ इलाकों में फिर से बारिश होने लगी. मौसम विभाग का कहना है कि 24 जनवरी को मौसम में तेजी से सुधार आएगा और धूप भी दोपहर को खिल सकती है. जबकि लेकिन 26 से 28 जनवरी के फिर से नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ रहा है, जिससे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी होगी, जबकि मैदानी इलाकों में बादल छाने के साथ थोड़ी बारिश हो सकती है.
दिल्ली में क्या फिर सर्दी लौटेगी?
मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत में अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट आएगी. यानी न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री तक रहेगा. फिर अगले दो-तीन दिनों तक ऐसे ही ठंडक रहेगी. इससे ठंड का अहसास बढ़ेगा और तेज रफ्तार से चल रही हवाओं से शीत लहर जैसी कंपकंपाहट महसूस होगी. हालांकि 26-27 जनवरी के बाद फिर से गर्मी बढ़ने लगेगी. स्काईमेट के अनुसार, उत्तर भारत में अभी एक हफ्ते तक ठंडक बरकरार रहेगी. यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में तापमान फिर 6 से 8 डिग्री के बीच रहने से सर्दी रहेगी.
- 3 से 5 डिग्री सेल्सियस गिरेगा पारा अगले दो दिन तक
- 27 जनवरी से फिर 2 से 4 डिग्री बढ़ने लगेगा तापमान
- 26 जनवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ फिर मौसम बदलेगा
मौसम विभाग की चेतावनी
मौसम विभाग के अनुसार, 23 जनवरी को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बिजली गिरने के जोखिम के साथ 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. 24 और 25 जनवरी को बारिश और बर्फबारी कुछ इलाकों में दिखेगी. हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में 23 जनवरी को भारी बारिश से जनजीवन अस्तव्यस्त रहा, हालांकि बर्फ गिरती देख पर्यटकों के चेहरे खिले नजर आए. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं अभी चलेंगी.
बारिश से 2 साल का रिकॉर्ड टूटा
दिल्ली में शुक्रवार को इस साल की पहली बारिश देखने को मिली, जिसने दो साल का रिकॉर्ड तोड़ा. इससे पहले 30 जनवरी 2023 को इतनी ज्यादा बरसात जनवरी में देखने को मिली थी. इससे वायु प्रदूषण में भी सुधार आया. भारत मौसम विभाग के अनुसार, सुबह 8:30 से शुरू हुआ बारिश का दौर शुरू हुआ जो शाम 5:30 बजे तक रुक-रुक जारी रहा. दिल्ली के रिज इलाके में सबसे अधिक 17.4 मिमी बारिश हुई. पालम में 14 मिलीमीटर, आयानगर 11.5 मिमी, लोदी रोड में 13.4 मिमी, सफदरजंग में 13.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई.
7 साल की गर्मी का रिकॉर्ड टूटा
गुरुवार 22 जनवरी को अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक पहुंच गया था, जो सात साल का जनवरी में सबसे गर्म दिन का रिकॉर्ड था. बारिश के बाद 23 जनवरी को अधिकतम तापमान 16 डिग्री पर आ गया, जो सफदरजंग में रिकॉर्ड किया गया. 23 जनवरी को न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री था, जो पिछले चार सालों में सबसे अधिक था. इससे पहले दिल्ली में जनवरी में न्यूनतम तापमान 9 जनवरी 2022 को दर्ज किया गया था, तब तापमान सिर्फ 13.8 डिग्री तक पहुंच गया था. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बादल छाये रहने से अभी तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं आई है.
शनिवार सुबह के समय आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम कोहरा रहेगा. न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम तापमान 17 डिग्री के आसपास रहेगा.
वायु प्रदूषण में ज्यादा राहत नहीं
बारिश से वायु प्रदूषण थोड़ा सुधरा है. दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 282 रहा, जो खराब श्रेणी है. CPCB के समीर ऐप के अनुसार, शाम के समय 15 स्टेशन खराब, 20 बेहद खराब और चार मध्यम श्रेणी में थे. नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में भी एक्यूआई लेवल में थोड़ी कमी दिखाई दी. 24 जनवरी से 26 जनवरी तक एयर क्वालिटी खराब रहने का अनुमान है.
पंजाब-हरियाणा में कोहरा फिर सताएगा
मौसम विभाग के अनुसार, 24 से 26 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में सुबह और रात के वक्त घना कोहरा देखने को मिलेगा. हिमाचल प्रदेश में भी इसी दौरान कोहरा बढ़ेगा. वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश में 25 जनवरी को ज्यादा कोहरा होगा. हिमाचल प्रदेश में 25-26 जनवरी को शीत लहर का अधिक अहसास होगा. गुरुग्राम के कई इलाकों में तेज बारिश से लंबा ट्रैफिक जाम भी दिखा.
- जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 28 जनवरी को हल्की बरसात और बर्फबारी का दौर रहेगा
- 27 जनवरी को जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात और बर्फबारी की भी संभावना है
- दिल्ली, यूपी समेत उत्तर-पश्चिम भारत के आसपास के मैदानी इलाकों में मध्यम से तेज बारिश के आसार
दक्षिण भारत का मौसम
तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 23-24 जनवरी को और केरल और माहे में 26 जनवरी को बिजली गिरने के साथ गरज-चमक की भी संभावना है. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा की भी संभावना है.
