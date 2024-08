हद हो गई! 2.52 LPA का ऑफर दे रहे Cognizant के CEO की कितनी सैलरी, जानिए

Cognizant CEO salary : कॉग्निजेंट (Cognizant) एक अमेरिकी मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है. इसने अपने यहां काम करने के लिए 2024 बैच के फ्रेशर्स को सलाना 2.52 लाख रुपये का ऑफर दिया है. साथ ही बताया गया है कि आवेदन करने की आखिरी तारीख है. इससे सोशल मीडिया पर Cognizant की खूब आलोचना हो रही है. इसके बाद ऐसा ऑफर देने वाले Cognizant के सीईओ रवि कुमार की सैलरी को लेकर भी बहस छिड़ गई है. Cognizant के हालिया प्रॉक्सी स्टेटमेंट फाइलिंग से पता चला है कि रवि कुमार को 2023 के वित्तीय वर्ष में 22.5 मिलियन डॉलर की भारी भरकम सैलरी मिली है. कुमार के सैलरी पैकेज में पीएसयू, आरएसयू सहित कैश साइन-ऑन बोनस भी शामिल है.

This is what you get for your hard work & the CEO @imravikumars gets a salary of Rs 280+ crores.



PS-These peanuts after a delay of 6 months @Cognizant



I know there are no strict labour laws in India but @GoI_MeitY this org is exploiting it's Indian Workforce.#ResignWorstCEORavi pic.twitter.com/byDQaeu1uQ