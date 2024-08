2.52 LPA का ऑफर देनी वाली कंपनी Cognizant को लेकर X पर बने मजेदार मीम्स, खास वाले यहां देखें

2.52 LPA :अमेरिका की कॉग्निजेंट (Cognizant) मल्टीनेशनल आईटी कंपनी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है. वजह हैरान कर देगी. अगर आपमें से कोई कॉग्निजेंट के बारे में न भी जानता हो और अमेरिका व मल्टीनेशनल आईटी कंपनी जान लेने के बाद आसानी से यह सोच लेगा कि वहां फ्रेशर्स को भी कम से कम 40-50 हजार रुपये तो हर महीने सैलरी के रूप में मिलते ही होंगे. मगर कॉग्निजेंट ने अपने यहां काम करने के लिए इंजीनियरों को 2.52 लाख रुपये सालाना का पैकेज का ऑफर दिया है. इसी के बाद सोशल मीडिया पर कॉग्निजेंट ट्रेंड कर रहा है. एक्स पर मीम्स की बाढ़ सी आ गई है.

In other countries salary packages increase with the time



But in India it's decreasing... 3.2 LPA to 2.52 LPA & People justifying this also by saying "Something is better than Nothing" 🤡😭#Cognizant #Bangalore #Bengaluru pic.twitter.com/2IUpMPR1P6 — Veena Jain (@DrJain21) August 13, 2024

वीणा जैन नाम की यूजर ने एक्स पर लिखा, "अन्य देशों में समय के साथ वेतन पैकेज बढ़ता जाता है, लेकिन भारत में यह घट रहा है... 3.2 एलपीए से 2.52 एलपीए और लोग इसे यह कहकर भी उचित ठहरा रहे हैं कि कुछ नहीं से कुछ बेहतर है."

Cognizant guys while discussing salary with the new joiners. pic.twitter.com/zOPn5gBZOw — 👑Che_ಕೃಷ್ಣ🇮🇳💛❤️ (@ChekrishnaCk) August 13, 2024

इंडियन टेक गाइड ने तो और भी मजेदार मीम्स बनाया. उन्होंने साथ ही लिखा, कॉग्निजेंट अपने कर्मचारियों का वेतन तय करते समय बोलती होगी, इतना वेतन लेकर क्या करोगे?

वीणा जैन ने एक और मजेदार मीम्स पोस्ट किया...4 साल कॉलेज में घिसकर 10 लाख रुपये की फीस देने के बाद 2.52 एलपीए...

Cognizant is offering Rs. 2.52 LPA for engineers!



Meanwhile, a helper job at a momo shop earns Rs. 3LPA! https://t.co/PBQ2rAaFAQ pic.twitter.com/0KmM8dh46d — Amit Misra (@amit6060) August 13, 2024

अमित मिश्रा नाम के एक यूजर ने लिखा, कॉग्निजेंट से तो ज्यादा सैलरी मोमो वाला देता है. इसी तरह के मीम्स से एक्स पर यूजर्स कॉग्निजेंट को शर्मिंदा कर रहे हैं.