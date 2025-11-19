विज्ञापन
कोस्टगार्ड ने 79 बांग्लादेशी पकड़े, भारतीय जलक्षेत्र में अवैध प्रवेश पर तीन नौकाएं भी पकड़ीं

कोस्टगार्ड ने 79 बांग्लादेशी पकड़े, भारतीय जलक्षेत्र में अवैध प्रवेश पर तीन नौकाएं भी पकड़ीं

कोस्टगार्ड ने भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में 79 बांग्लादेशी मछुआरों को पकड़ा है. कार्रवाई के दौरान कोस्टगार्ड ने तीन बांग्लादेशी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को भी अपने कब्ज़े में लिया.

उत्तर बंगाल की खाड़ी में हुई कार्यवाई

यह कार्रवाई 15 और 16 नवंबर को उत्तर बंगाल की खाड़ी में भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा की निगरानी के दौरान की गई. गश्त के दौरान कोस्टगार्ड ने इन नौकाओं को भारतीय जलक्षेत्र में काफी अंदर तक अवैध रूप से संचालित होते देखा, जो भारत के सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) अधिनियम, 1981 का स्पष्ट उल्लंघन है.

बिना अनुमति के पकड़ रहे थे मछलियां

कोस्टगार्ड के जहाज़ों ने नौकाओं को रोककर उनकी विस्तृत जांच की. जांच में पाया गया कि क्रू के पास भारतीय जलक्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए न कोई अनुमति थी और न ही कोई वैध प्राधिकरण. नौकाओं से बरामद मछली पकड़ने के उपकरण और ताज़ा पकड़ी गई मछलियाँ भी उनके अवैध गतिविधियों की पुष्टि करती हैं.

कार्रवाई के बाद तीनों नौकाओं और उनके 79 क्रू सदस्यों को सुरक्षित रूप से फ़्रेज़रगंज ले जाया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए समुद्री पुलिस के हवाले कर दिया गया.

कोस्टगार्ड ने एक बयान में बताया कि यह संयुक्त ऑपरेशन पश्चिम बंगाल पुलिस और इंडियन कोस्टगार्ड के बीच प्रभावी तालमेल का परिणाम है. कोस्टगार्ड बंगाल की खाड़ी में सतह और हवाई दोनों माध्यमों से निगरानी बढ़ा रहा है ताकि समुद्री कानूनों का पालन सुनिश्चित किया जा सके. यह कार्रवाई अवैध मछली पकड़ने पर रोक लगाने, भारतीय मछुआरों की सुरक्षा तथा भारत के समुद्री हितों की रक्षा के प्रति कोस्टगार्ड की दृढ़ प्रतिबद्धता दर्शाती है.

