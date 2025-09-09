विज्ञापन
विशेष लिंक

युवाओं को नौकरी, 176 नए थानों में सीसीटीवी... कैबिनेट में सीएम नीतीश ने 26 एजेंडों पर लगाई मुहर

Bihar Cabinet: कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, 176 नए थानों में सीसीटीवी, युवाओं के लिए नई नौकरियां, 8053 पंचायत में विवाह मंडप, पटना में जीविका भवन, आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाने समेत 26 एजेंडों पर मुहर लगी है.

Read Time: 2 mins
Share
युवाओं को नौकरी, 176 नए थानों में सीसीटीवी... कैबिनेट में सीएम नीतीश ने 26 एजेंडों पर लगाई मुहर
पटना:

Bihar Cabinet: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक बड़े ऐलान सुनने को मिल रहे हैं. मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में 26 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, 176 नए थानों में सीसीटीवी, युवाओं के लिए नई नौकरियां, 8053 पंचायत में विवाह मंडप, पटना में जीविका भवन, आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाने समेत 26 एजेंडों पर मुहर लगी है. बिहार के हर आयु वर्ग के लिए चुनाव से पहले ये बड़ी सौगात है.

नीतीश कैबिनेट के अहम फैसला

  • बिहार में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है. ऐसे में नीतीश कैबिनेट की बैठक में युवाओं के लिए नौकरी को लेकर फैसले लिए गए हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 8463 राजस्व कर्मचारी के पद स्वीकृत हैं, लेकिन अब 3303 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया. 
  • नीतीश कैबिनेट ने बिहार के 8053 पंचायतों में विवाह मंडप बनवाने का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत 50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है.
  • सीएम नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्‍पर्स के लिए लिया गया है. आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय 7,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये और आंगनबाड़ी हेल्‍पर्स का मानदेय 4,000 रुपये बढ़ाकर 4,500 रुपये दिया जाएगा. इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ही एक्स पर पोस्ट शेयर कर जानकारी दी थी.
  • बिहार के नए थानों में अब सीसीटीवी कैमरे भी देखने को मिलेंगे. नीतीश कैबिनेट की बैठक में 280 करोड़ रुपये 176 थानों में सीसीटीवी कैमरे, डैशबोर्ड निर्माण और भविष्य में नए थानों के लिए सीसीटीवी लगाने के लिए स्वीकृत किए गए है. 
  • बिहारके 6 बड़े शहरों पटना, गयाजी, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में सदगुरु के फाउंडेशन को शवदाह गृह के लिए लीज पर जमीन देने की स्वीकृति मिली है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Cabinet, CM Nitish Kumar, Bihar New Jobs
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com