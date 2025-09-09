युवाओं को नौकरी, 176 नए थानों में सीसीटीवी... कैबिनेट में सीएम नीतीश ने 26 एजेंडों पर लगाई मुहर

Bihar Cabinet: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक बड़े ऐलान सुनने को मिल रहे हैं. मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में 26 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, 176 नए थानों में सीसीटीवी, युवाओं के लिए नई नौकरियां, 8053 पंचायत में विवाह मंडप, पटना में जीविका भवन, आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाने समेत 26 एजेंडों पर मुहर लगी है. बिहार के हर आयु वर्ग के लिए चुनाव से पहले ये बड़ी सौगात है.

नीतीश कैबिनेट के अहम फैसला