'आपकी ओर से कोई जवाब नहीं' : रेप के मामलों पर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को फिर लिखा खत

कोलकाता रेप-हत्या कांड को लेकर CM ममता बनर्जी ने PM मोदी को एकबार फिर चिट्ठी लिखी है. CM ममता ने PM मोदी को लिखे पत्र में लिखा, "बलात्कार की घटनाओं पर कड़े केंद्रीय कानून की आवश्यकता और ऐसे अपराधों के अपराधियों को अनुकरणीय सजा देने की आवश्यकता के संबंध में 22 अगस्त, 2024 का मेरा पत्र संख्या 44-सीएम का जवाब नहीं मिला.

CM ममता बनर्जी ने लिखा, "इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला. हालांकि, भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री से एक उत्तर प्राप्त हुआ है, जो मेरे पत्र में उठाए गए मुद्दे की गंभीरता पर ध्यान नहीं देता है. मेरा विचार है कि इस सामान्य उत्तर को भेजते समय विषय की गंभीरता को ध्यान में नहीं रखा गया है.

I have written this letter to the Hon'ble Prime Minister of India in connection with an earlier letter of mine to him. This is a second letter in that reference. pic.twitter.com/5GXKaX6EOZ