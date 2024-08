देश में रोजाना 90 रेप, 15 दिन के भीतर मिले कड़ी सजा : ममता बनर्जी का PM मोदी को खत

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) ने रेप के मामले में कानून बनाने की मांग करते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखा है. कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में हुई रेप की घटना के बाद देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में बनर्जी ने आरोपियों के लिए 15 दिन के भीतर कठोर सजा के लिए कानून बनाने की मांग की है. साथ ही उन्होंने महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने की मांग भी की है.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अलपन बंद्योपाध्याय ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने पत्र में लिखा है कि पूरे देश में बलात्कार के मामले नियमित रूप से सामने आते हैं. कई मामलों में हत्या के साथ बलात्कार भी होते हैं. देश में प्रतिदिन लगभग 90 बलात्कार के मामले समाज और राष्ट्र के आत्मविश्वास और विवेक को झकझोर देते हैं.

I have written this letter today to the Hon'ble Prime Minister of India: pic.twitter.com/pyVIiiV1mn