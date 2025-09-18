जान बचाकर भागे BJP सांसद अनिल बलूनी... बद्रीनाथ हाईवे पर भरभराकर गिरा पहाड़

उत्तराखंड के गढ़वाल से बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी बुधवार को उत्तराखंड में भूस्खलन पीड़ितों से मिलने पहुंचे. इसी दौरान रास्ते में भूस्खलन होता देख वो रुक गए. अपनी गाड़ी से उतर कर वो बाकी लोगों को पीछे आने को कह रहे थे, तभी इतनी तेजी से पहाड़ पर भूस्खलन हुआ कि अनिल बलूनी भी घबरा गए और तेजी से पीछे की ओर भागे.

करीब 16 मिनट पहले अनिल बलूनी ने ट्वीट किया, "उत्तराखंड में इस वर्ष आई भीषण अतिवृष्टि और भूस्खलन ने इतने गहरे घाव दिए हैं, जिन्हें भरने में बहुत समय लगेगा.

कल शाम आपदा प्रभावित क्षेत्र में भूस्खलन का एक भयावह दृश्य आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं. यह दृश्य स्वयं बता रहा है कि हमारा उत्तराखंड इस समय कितनी भीषण प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है.

मैं बाबा केदारनाथ से सभी लोगों के सुरक्षित जीवन, अच्छे स्वास्थ्य एवं खुशहाली की मंगलकामना करता हूं. आपदा की इस घड़ी में जन जन की सेवा में लगे सभी अधिकारियों, NDRF – SDRF के जवानों, प्रशासन और कठिन परिस्थितियों में भी सड़कों से मलबा हटाने वाले कर्मचारियों के सेवाभाव की सराहना करता हूं."

भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी इस हादसे में बाल-बाल बचे गए. ये हादसा बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हुआ. बलूनी चमोली ,रुद्रप्रयाग में आई आपदा क्षेत्र का दौरा कर वापस ऋषिकेश लौट रहे थे. कल देवप्रयाग के नजदीक बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ था. समय रहते सांसद का काफिला रोका गया था.