जम्मू-कश्मीर के कठुआ में फटा बादल, कई लोगों के हताहत होने की खबर

- कठुआ जिले के राजबाग के जोड घाटी गांव में शनिवार-रविवार की रात बादल फटने से चार लोगों की मौत हुई है
- पुलिस और SDRF की संयुक्त टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद राहत कार्यों में स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ भागीदारी की है
- छह घायल लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा है और कई अन्य लोग लापता बताए जा रहे हैं, खोज जारी है
जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के एक सुदूर गांव में बादल फटने की घटना सामने आई है. अभी तक मिली जानकारी के इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं. मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे अधिकारियों के अनुसार ये घटना शनिवार और रविवार की रात राजबाग के जोड घाटी गांव में हुई है.
अधिकारियों ने बताया कि कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की एक संयुक्त टीम गांव पहुंच गई और स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ राहत कार्य में जुट गई. उन्होंने बताया कि अब तक चार लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि छह अन्य घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है.
कठुआ थाना क्षेत्र के बगड़ और चंगड़ा गांवों और लखनपुर थाना क्षेत्र के दिलवां-हुटली में भी भूस्खलन की घटनाएं हुई, लेकिन किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है. भारी बारिश के कारण अधिकांश जलाशयों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है और उझ नदी खतरे के निशान के पास बह रही है. जिला प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और उसने लोगों से जलाशयों से दूर रहने की अपील की है.
