कोचिंग सेंटर में मौतों के बाद दिल्ली के नालों से गाद निकालने की रिपोर्ट पर AAP और LG में तकरार

दिल्ली में 'नालों से गाद निकालने की योजना' सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच तीखी तकरार का केंद्र बन गई है. इससे पहले आज, सूत्रों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि इस योजना में यमुना नदी में गिरने वाले 18 मुख्य नालों से गाद निकालने और प्रबंधन करने के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण का प्रस्ताव शामिल है. यह पिछले साल अगस्त से दिल्ली के बाढ़ नियंत्रण मंत्री सौरभ भारद्वाज के पास लंबित है. हालांकि, भारद्वाज ने दावे को खारिज कर दिया है. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "एलजी कार्यालय का दावा है कि फाइल पर फैसले का इंतजार है, क्योंकि फाइल 'मंत्री के पास लंबित' है... उन्हें पता होना चाहिए कि इसे बहुत पहले मंजूरी दे दी गई थी." सौरभ भारद्वाज ने इस पोस्ट के साथ ही फाइल पर आदेश संख्या भी बता दी. उन्होंने आगे कहा, "...इसे मानसून के बाद लागू किया जाएगा. अभी, संबंधित एजेंसियों को अपने क्षेत्र के नालों से गाद निकालने का ध्यान रखना होगा."

