CJP Tiranga March at Connaught Place: दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में आज शाम कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने तिरंगा मार्च का ऐलान किया है. सीजेपी 'लहरा दो तिरंगा' नाम से रैली करेगी. इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी है. हालांकि मुंबई के आजाद मैदान में तिरंगा मार्च की अनुमति मिल गई है. इधर दिल्ली में पुलिस ने लोगों से कनॉट प्लेस की रैली से दूर रहने की अपील की है. इलाके में धारा 163 लागू की गई है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी 21 रास्तों पर डायवर्जन लागू किया है. वहीं सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा है कि उन्हें पुलिस हिरासत में ले सकती है. सीजेपी की तिरंगा यात्रा से जुड़े सभी बड़े अपडेट जानने के लिए बने रहिए NDTV.in के साथ.

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