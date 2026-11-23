भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने देश की न्यायिक प्रणाली में सुधारों का स्वागत किया है. उन्होंने रविवार को कहा कि सुधार इस सिस्टम का एक अहम हिस्सा हैं और न्यायपालिका को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किए जाने वाले किसी भी अन्य बदलाव का भी स्वागत है. लेकिन साथ ही चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मीडिया को भी अपने अंदर झांकना चाहिए और यह आकलन करना चाहिए कि उसे किन बदलावों की आवश्यकता है.

धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए, CJI ने कहा कि किसी भी व्यवस्था के विकास और सुधार के लिए सुधार जरूरी हैं. उन्होंने कहा, "सुधार एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) व्यवस्था का एक अहम हिस्सा हैं. इसलिए, न्यायिक प्रणाली में आगे होने वाले किसी भी सुधार का भी स्वागत है."

फिर आया मीडिया वाला सवाल

जब उनसे पूछा गया कि क्या मीडिया में भी सुधार की जरूरत है, तो CJI ने कहा कि मीडिया को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उसे किन बदलावों की आवश्यकता है. उन्होंने कहा, "मीडिया को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उसे किस तरह के सुधारों की जरूरत है."

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट और राज्य सरकार से जुड़े एक मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर, CJI ने कहा कि यह मामला हाई कोर्ट और राज्य सरकार द्वारा सुलझाया जाना है, जिसमें संभवतः केंद्र सरकार की भी भूमिका हो सकती है. उन्होंने इस पर और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और कहा कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है.

CJI यूनिवर्सिटी के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए धर्मशाला गए थे, जहां उन्होंने दीक्षांत भाषण दिया और छात्रों को डिग्रियां तथा गोल्ड मेडल भी दिए. इस समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जज, यूनिवर्सिटी के अधिकारी, फैकल्टी मेंबर और अन्य लोग भी मौजूद थे.

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