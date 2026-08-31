जम्मू में चाइनीज माझे ने ली रिटायर्ड सैनिक की जान, स्कूटर चलाते वक्त कटा गला

जम्मू में प्रतिबंधित चीनी पतंग की डोर ने एक और जान ले ली है. एक दुखद घटना में सेना के एक रिटायर्ड जवान की मौत हो गई. रविवार शाम को वे रिंग रोड पर दोपहिया वाहन से घर लौट रहे थे, तभी रेजर जैसी तेज धार वाली डोर से उनका गला कट गया. मृतक की पहचान आर.एस. पुरा के मम्का निवासी नायब सूबेदार (रिटायर्ड) लखविंदर सिंह के तौर पर हुई है. बिश्नाह के जिंदाद खुर्द इलाके में डोर उनके गले में फंस गई और गला कटने से उन्हें गंभीर चोटें आईं.

परिवार वालों के मुताबिक, लखविंदर सिंह बारी ब्राह्मणा की एक इंडस्ट्रियल यूनिट में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर अपनी शिफ्ट खत्म करके घर लौट रहे थे. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन घाव की वजह से उनकी मौत हो गई.

इस दुखद घटना ने परिवार को बुरी तरह तोड़ दिया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और प्रतिबंधित धागा बेचने वाले विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है.

चीनी पतंग की डोर, जिसे आमतौर पर 'चीनी मांझा' या 'गट्टू डोर' के नाम से जाना जाता है, जम्मू जिले में पूरी तरह से बैन है. जिला प्रशासन ने इसके निर्माण, बिक्री, खरीद, भंडारण, परिवहन और उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है.

सिंथेटिक नायलॉन से बनी और कांच के पाउडर व धातु की कोटिंग वाली यह डोर बेहद तेज धार वाली होती है और दोपहिया वाहन चालकों व पैदल चलने वालों को जानलेवा चोट पहुंचा सकती है.

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जम्मू के बाजारों में छापेमारी...

पाबंदी के बावजूद, यह धागा गैर-कानूनी तरीके से बिक रहा है. हादसे का शिकार हुए शख्स के दुखी परिजनों ने मांग की है कि पुलिस और प्रशासन को इस जानलेवा धागे को बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.

जम्मू पुलिस बाजारों में लगातार छापेमारी कर रही है, सैकड़ों रोल जब्त कर रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत FIR दर्ज कर रही है.

इंसानी जिंदगी के लिए गंभीर खतरा पैदा करने के अलावा, यह धागा पक्षियों को गंभीर चोट पहुंचाता है और हाई-वोल्टेज लाइनों के संपर्क में आने पर बिजली गुल होने और करंट लगने जैसी घटनाएं भी होती हैं. यह आसानी से नष्ट भी नहीं होता है.

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