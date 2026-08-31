IIT दिल्ली में खुदकुशी करने वाले छात्र की मां ने ठुकराया 1 करोड़ का मुआवजा, इन चीजों की कर दी डिमांड

IIT दिल्ली में ऋषिकेश नाम के छात्र की मौत के बाद छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, इसी बीच अब छात्रों की तरफ से बताया गया है कि जांच के लिए बनी कमेटी की रिपोर्ट आने तक वो अपना प्रदर्शन वापस ले रहे हैं. छात्रों की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें हर एक चीज के बारे में बताया गया है. छात्र पिछले कई दिनों से ऋषिकेश के परिवार के लिए एक करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग भी कर रहे थे, लेकिन अब बताया गया है कि मृतक छात्र की मां ने इसे ठुकरा दिया है और इसके बदले उन्होंने कुछ मांगें रखी हैं.

ऋषिकेश की मां ने रखी ये मांग

आईआईटी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांक थी कि ऋषिकेश की मां को 1 करोड़ रुपये का उचित मुआवजा दिया जाए. इस पर प्रशासन की तरफ से रिलीफ फंड से 6 लाख रुपये, मेडिकल खर्च और एलुमनाई/कर्मचारियों से फंड जुटाने का प्रस्ताव रखा गया. हालांकि ऋषिकेश की मां ने किसी भी तरह का आर्थिक मुआवजा लेने से मना कर दिया है. इसके बजाय उन्होंने मांग की है कि कैंपस में मेंटल हेल्थ से जूझ रहे छात्रों के लिए अलग रहने की जगह की व्यवस्था हो, ताकि ऋषिकेश की तरह किसी छात्र को बेदखल न किया जाए. प्रशासन इसके लिए सहमत हुआ है.

