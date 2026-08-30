'पाकिस्तान का अध्याय अब पूरी तरह समाप्त' ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद मोहम्मद आमिर का बड़ा बयान

मोहम्मद आमिर के पाकिस्तान वापसी के सभी रास्ते अब पूरी तरह से बंद हो गए हैं. पूर्व तेज गेंदबाज की मानें तो ब्रिटिश नागरिकता लेने और इंग्लैंड में एक लोकल खिलाड़ी के तौर पर खेलने के बाद उनके करियर का "पाकिस्तान वाला अध्याय" अब खत्म हो चुका है. 34 साल के इस बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ का करियर उतार-चढ़ाव भरा रहा है. उन्होंने संन्यास से वापसी ली थी. हालांकि, ब्रिटिश लोकल खिलाड़ी का दर्जा मिलने के साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हैं. इन शर्तों की वजह से, उस दर्जे को बनाए रखते हुए उनके लिए दोबारा पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करना असल में नामुमकिन हो गया है.

क्रिकेट पत्रकार और यूट्यूबर मुहम्मद फुरकान भट्टी के साथ एक इंटरव्यू में आमिर ने कहा,"अब मैं ब्रिटेन का लोकल खिलाड़ी हूं. जब आप काउंटी चैंपियनशिप और 'द हंड्रेड' जैसे टूर्नामेंट में लोकल खिलाड़ी के तौर पर खेलते हैं, तो आपको एक डॉक्यूमेंट पर साइन करना होता है जिसमें लिखा होता है कि आप किसी दूसरे देश के लिए लोकल खिलाड़ी के तौर पर नहीं खेल सकते. इसलिए, पाकिस्तान के साथ मेरा जो अध्याय था, वह अब बंद हो चुका है."

इस घोषणा से पाकिस्तान के साथ उनके उस करियर का निश्चित रूप से अंत होता दिख रहा है, जिसकी शुरुआत तब हुई थी जब आमिर टीनएजर थे और जो आगे चलकर 36 टेस्ट, 61 वनडे और 62 T20I मैचों तक चला. आमिर ने सबसे पहले दिसंबर 2020 में पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट से अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था.

बाद में, 2024 T20 वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने अपना फ़ैसला बदल लिया और लगभग चार साल दूर रहने के बाद पाकिस्तान टीम में वापसी की. हालांकि, उनकी यह वापसी ज़्यादा समय तक नहीं चली. दिसंबर 2024 में आमिर ने फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, जिससे पाकिस्तान टीम में उनके भविष्य को लेकर चल रही अटकलों का एक और दौर साफ़ तौर पर खत्म हो गया.

उस घोषणा के बाद भी, उनके करियर के अजीब उतार-चढ़ाव को देखते हुए, उनके फिर से वापसी करने की संभावना बनी हुई थी. हालांकि, उनकी हालिया टिप्पणियों से यह साफ़ पता चलता है कि पाकिस्तान टीम में उनकी वापसी की संभावना क्यों कम है. आमिर को अपनी पत्नी नरजिस खान के ज़रिए ब्रिटिश नागरिकता मिली, जिससे उनके लिए विदेशी खिलाड़ी के तौर पर खेलने के बजाय इंग्लिश घरेलू क्रिकेट में स्थानीय खिलाड़ी के तौर पर खेलने का रास्ता खुल गया. इस दर्जे से उन्हें काउंटी चैंपियनशिप और 'द हंड्रेड' जैसे टूर्नामेंट में खेलने के कई मौके मिलते हैं, लेकिन आमिर ने कहा कि स्थानीय खिलाड़ी के तौर पर रजिस्टर होने के लिए उन्हें यह भी पक्का करना पड़ा कि वे किसी दूसरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे.

आमिर टीनएज में पाकिस्तान की 2009 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे और बाद में 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की शानदार जीत में अहम भूमिका निभाई. ओवल में भारत के खिलाफ़ फ़ाइनल में, उन्होंने 16 रन देकर 3 विकेट लेने वाला ज़बरदस्त स्पेल डाला और रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली को आउट किया, जिससे पाकिस्तान ने 180 रनों से यादगार जीत हासिल की.

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