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देश के 8 राज्‍यों में हाई कोर्ट को म‍िले नए चीफ जस्‍ट‍िस, जानें क‍िसे कहां मि‍ली न‍ियुक्‍त‍ि?

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा को इसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.

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देश के 8 राज्‍यों में हाई कोर्ट को म‍िले नए चीफ जस्‍ट‍िस, जानें क‍िसे कहां मि‍ली न‍ियुक्‍त‍ि?
  • दिल्ली HC के न्यायाधीश वल्लुरी कामेश्वर राव को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया.
  • गुजरात HC के न्‍यायमूर्त‍ि होंगे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
  • कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ‘एक्स’ पर पोस्‍ट कर दी जानकारी
इन मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने साल का होता है?

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा नामों की सिफारिश किए जाने के बाद शनिवार को आठ हाई कोर्ट के चीफ जस्‍ट‍िस नियुक्त किए गए. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश वल्लुरी कामेश्वर राव को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. वहीं, मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रवींद्र वी. घुगे कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे.

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार अग्रवाल को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी को मुंबई उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा को इसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.

गुजरात HC के न्‍यायमूर्त‍ि होंगे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्र को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे. राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. 

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