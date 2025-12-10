विज्ञापन
छत्तीसगढ़ की DSP कल्पना वर्मा पर लगे आरोपों की पूरी कहानी, वाट्सएप चैट, CCTV फुटेज वायरल, मानहानि की तैयारी

DSP Kalpna Verma Case: रायपुर के एक कारोबारी ने छत्तीसगढ़ की DSP कल्पना वर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. जिसके बाद यह मामला प्यार, धोखा और ब्लैकमेलिंग का बन चुका है. यह पूरा विवाद क्या है, जिस डीएसपी पर आरोप लगा है, उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं पूरी कहानी.

छत्तीसगढ़ की DSP कल्पना वर्मा पर लगे आरोपों की पूरी कहानी, वाट्सएप चैट, CCTV फुटेज वायरल, मानहानि की तैयारी
छत्तीसगढ़ की डीएसपी कल्पना वर्मा.
  • रायपुर के कारोबारी दीपक टंडन ने छत्तीसगढ़ की DSP कल्पना वर्मा पर दो करोड़ रुपए ठगने का आरोप लगाया है.
  • दीपक टंडन ने पुलिस को व्हाट्सएप चैट और सीसीटीवी फुटेज सहित कई सबूत पेश किए हैं, जिसमें दोनों साथ दिख रहे हैं.
  • DSP कल्पना वर्मा ने आरोपों को निराधार बताया और कहा कि यह विवाद उनके पद या व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नहीं है.
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

DSP Kalpana Verma Case: छत्तीसगढ़ की DSP कल्पना वर्मा इन दिनों सोशल मीडिया पर गजब तरीके से छाई हैं. कल्पना पर लगाए गए आरोपों की कहानी सोशल मीडिया के साथ-साथ हर जगह चर्चा का विषय बन चुका है. प्यार, धोखा और ब्लैकमेलिंग के इस हाईप्रोफाइल केस में अब कल्पना वर्मा का पक्ष भी सामने आ चुका है. इस मामले की शुरुआत तब हुई, जब रायपुर के एक कारोबारी दीपक टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा पर 2 करोड़ रुपए, 12 लाख की हीरे की अंगूठी, पांच लाख की सोने की चेन और टॉप्स, इनोवा क्रिस्टा कार और एक लाख का ब्रेसलेट लेने का आरोप लगाया था. दीपक टंडन ने थाने में अपनी शिकायत लिखाई. अपने आरोपों के पक्ष में कई सबूत दिए. यह भी बताया कि डीएसपी अब उन्हें दूसरे केस में फंसाने की कोशिश कर रही है. 

पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है. दूसरी तरफ से कल्पना वर्मा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है. आइए जानते हैं डीएसपी कल्पना वर्मा और कारोबारी दीपक टंडन के बीच चल रहे इस विवाद की पूरी कहानी. 

पहले जानिए कारोबारी दीपक टंडन ने DSP कल्पना वर्मा पर क्या आरोप लगाए

कारोबारी दीपक टंडन ने बताया कि DSP कल्पना वर्मा से उसकी मुलाकात साल 2021 में हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच रिश्ते गहरे होते गए. दीपक का आरोप है कि इस रिश्ते के दौरान डीएसपी लगातार पैसों की मांग करती रहीं. धीरे-धीरे करके उन्होंने दो करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम डीएसपी को दी. 

दीपक का आरोप है कि उन्होंने डीएसपी को 12 लाख रुपये की हीरे की अंगूठी, 5 लाख रुपये की सोने की चेन और टॉप्स, और 1 लाख रुपये का ब्रेसलेट गिफ्ट किया है. इसके अलावा, डीएसपी ने उनसे एक इनोवा क्रिस्टा कार भी ली. 

कारोबारी का कहना है कि डीएसपी की डिमांड यहीं नहीं रुकी. DSP ने अपने भाई के नाम पर रायपुर की VIP रोड पर स्थित उसके एक होटल को भी करवा लिया. बाद में 30 लाख रुपये खर्च करके उसे अपने नाम करवा लिया. 

कारोबारी दीपक टंडन ने पुलिस को सबूत भी दिए

कारोबारी दीपक टंडन ने इस मामले की शिकायत खम्हारडीह थाने में की है. जहां उन्होंने अपने आरोपों से समर्थन में कई सबूत भी पेश किए. जिसमें कारोपारी दीपक टंडन और डीएसपी कल्पना वर्मा के वाट्स एप चैट, होटल के सीसीटीवी फुटेज जिसमें दोनों साथ में दिख रहे हैं, सहित अन्य चीजें शामिल है. कारोबारी ने यह भी आरोप लगाया कि महिला अधिकारी ने उन्हें फर्जी प्रकरणों में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी है.  

अब जानिए डीएसपी कल्पना वर्मा ने क्या कहा

कल्पना वर्मा ने बताया कि मेरे पिता और दीपक टंडन के बीच पूर्व में एक व्यवसायिक लेन-देन से संबंधित विवाद लंबित है. इस लेन-देन से दीपक टंडन ने अपनी पत्नी बरखा टंडन का चेक दिया था, जो बाउंस हो गया. इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा. DSP ने कहा इसी न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए मेरा नाम जानबूझकर इस प्रकरण में जोड़ा जा रहा है. मेरी छवि को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. 

डीएसपी ने आगे बताया कि यह संपूर्ण वित्तीय विवाद मेरे पद, मेरे कार्यक्षेत्र या मेरे व्यक्तिगत जीवन से किसी प्रकार भी संबंधित नहीं है. इसके बावजूद, मीडिया तथा अन्य माध्यमों में भ्रामक और तथ्यहीन सूचनाएं प्रसारित कर मुझे अनावश्यक रूप से विवादों में उलझाने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूर्णतः गलत, निराधार और चरित्र-हनन की प्रवृत्ति है.

उन्होंने आगे कहा कि मेरी अनुमति के बिना मेरी फोटो तथा मेरे सोशल मीडिया (Instagram, Facebook, WhatsApp) से ली गई सामग्रियों का उपयोग कर मेरी फर्जी चैट तैयार की गई है. यह एक आपराधिक कृत्य है. इस संबंध में विधि विशेषज्ञों से मेरे परिजन सलाह ले रहे हैं. हम संविधान और कानून पर विश्वास रखते हैं और उसी मार्ग पर आगे बढ़ेंगे. 

2017 बैच की डीएसपी कल्पना वर्मा, अभी दंतेवाड़ा में पोस्टेड

उल्लेखनीय हो कि कल्पना वर्मा छत्तीसगढ़ पुलिस में साल 2017 बैच की डीएसपी हैं. ये मूलरूप से रायपुर की रहने वाली हैं. वर्तमान में दंतेवाड़ा में पोस्टेड हैं. दावा किया जा रहा है कि साल 2021 में डीएसपी कल्पना वर्मा महासमुंद में पोस्टेड थीं, तब अपने एक बैचमेट के जरिए उनकी मुलाकात दीपक टंडन से हुई थी. मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए और फिर बातों-मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया.

इस दावे पर डीएसपी कल्पना वर्मा का कहना है कि यह सब फर्जी बातें हैं. इन दावों पर टंडन के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है. उनको नोटिस भी भेजा गया है.

कल्पना वर्मा ने सवाल उठाते हुए पूछा कि दीपक टंडन की पत्नी को भी कोई समस्या थी तो उन्होंने आज तक कभी शिकायत क्यों नहीं की और खुद दीपक टंडन भी कोई बच्चे तो हैं नहीं. यह सब पहले कभी क्यों नहीं बोला? अब उनका कोर्ट में पैसा देने का टाइम आ रहा है तो यह सब याद आ रहा है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

