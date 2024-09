छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 9 नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षाबलों संग मुठभेड़ में 9 नक्सली ढेर (Chhattisgarh Maoist Encounter) हो गए. उनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं. नक्सलियों संग जवानों की मुठभेड़ दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाक़े में चल रही है. करीब आधा दर्जन नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है. सुरक्षाबलों को पश्चिम बस्तर डिवीजन के माओवादियों के जमावड़े की खबर मिली थी, जिसके बाद संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया. सुबह 10:30 बजे से लगातार पुलिस पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है.

जानकारी के मुताबिक, सुरक्षा बल आज सुबह सर्चिंग के लिए निकले थे. उनको नक्सलियों के इलाके में छिपे होने की जानकारी मिली थी. इसके बाद ही दोनों पक्षों के बीच फायरिंग शुरू हो गई. सुबह से ही दोनों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग हो रही है. 28 अगस्त को भी कांकेर-नारायणपुर के सरहदी क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों के ऑपरेशन की जानकारी सामने आई थी. इस दौरान भी कई कई नक्सलियों के ढेर किए जाने की बात कही गई थी.

#UPDATE | Chhattisgarh: 9 naxals have been killed in the exchange of fire between security forces and Naxals in the forest at the Dantewada Bijapur border: IG Bastar P Sundarraj pic.twitter.com/zWKItsuIz7