India-Singapore Relations: सिंगापुर के साथ शैक्षणिक सहयोग; IIM रायपुर, IIT भिलाई व NIT रायपुर ने मिलाया हाथ

India and Singapore Relations: दोनों देशों के विश्वविद्यालयों, उद्योगों और नीतिगत संस्थाओं के बीच साझेदारी की संभावनाओं को तलाशने पर विशेष जोर दिया गया.

India and Singapore Relations: भारत और सिंगापुर के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ पर छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों—भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) रायपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) भिलाई और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) रायपुर—ने सिंगापुर के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर शैक्षणिक एवं शोध सहयोग को नई दिशा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की. यह संवाद शिक्षा, नवाचार और कौशल विकास के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को और गहरा बनाने की दृष्टि से ऐतिहासिक माना जा रहा है. आईआईएम रायपुर में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में सिंगापुर गणराज्य के महावाणिज्य दूतावास के कौंसुल (राजनीतिक) जेरोम वोंग एवं एरिका ने हिस्सा लिया. 

सिंगापुर सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच शैक्षणिक सहयोग

इस बैठक में सिंगापुर सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई. छत्तीसगढ़ के बढ़ते औद्योगिक परिदृश्य को देखते हुए इसे सेमीकंडक्टर विकास एवं उससे जुड़े क्षेत्रों का संभावित केंद्र बताया गया. सिंगापुर के विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त पाठ्यक्रम शुरू करने, डुअल-डिग्री कार्यक्रम चलाने और अंतरराष्ट्रीय छात्र विनिमय योजनाओं का विस्तार करने पर भी सहमति बनी.

सिंगापुर के प्रतिनिधियों ने भारतीय संस्थानों के साथ सक्रिय सहयोग की इच्छा जताई और कहा कि संयुक्त शोध, ज्ञान-विनिमय और कौशल विकास के लिए दीर्घकालिक संबंधों की रूपरेखा तैयार की जाएगी. साथ ही, डिजिटल अवसंरचना और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों की भूमिका को भी अहम बताया गया, जो इस साझेदारी को बढ़ाएंगे.

बैठक में दोनों देशों के विश्वविद्यालयों, उद्योगों और नीतिगत संस्थाओं के बीच साझेदारी की संभावनाओं को तलाशने पर विशेष जोर दिया गया. सभी शैक्षणिक नेताओं ने साझा दृष्टिकोण व्यक्त किया कि भारत की नवाचार-आधारित शैक्षणिक शक्ति और सिंगापुर की कौशल-उन्मुख शिक्षण एवं शोध विशेषज्ञता को मिलाकर वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे, जो विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे.

