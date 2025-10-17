छत्तीसगढ़ में 208 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 98 पुरुष और 110 महिलाएं शामिल

छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. 208 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, जिनमें 98 पुरुष और 110 महिलाएं शामिल हैं. सभी 208 नक्सलियों ने 153 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया. अब उनको सरकार की पुनर्वास योजना का लाभ मिल सकेगा. इसी के साथ अबूझमाड़ का ज्यादातर इलाका अब नक्सल मुक्त हो जाएगा.

इन 153 हथियारों के साथ किया सरेंडर

एके 47 राइफल 19 नग

SLR राइफल 17 नग

इंसास राइफल 23 नग

इंसास LMG 1 नग

303 राइफल 36 नग

कार्बाइन 4 नग

बीजीएल लॉन्चर 11 नग

12 बोर/सिंगल शॉट 41 नग

पिस्टल 1 नग बड़ी संख्या में नक्सलियों के सरेंडर के बाद माना जा रहा है कि उत्तर बस्तर से लाल आतंक बहुत हद तक खत्म हो जाएगा. अब नक्सलवाद दक्षिण बस्तर में बाकी बचा है. #WATCH जगदलपुर, छत्तीसगढ़ | कुल 208 नक्सलियों को 153 हथियारों के साथ पुलिस लाइन में आत्मसमर्पण करने और पुनर्वास के लिए लाया गया है। इसके साथ ही अबूझमाड़ का अधिकांश हिस्सा नक्सली प्रभाव से मुक्त हो जाएगा और उत्तरी बस्तर में लाल आतंक का अंत हो जाएगा। pic.twitter.com/0bNr6ybXSn — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 17, 2025

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नक्सलियों के सरेंडर पर खुशी जताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक कहा जा सकता है. आज बहुत बड़ी संख्या में नक्सली हमारे संविधान पर विश्वास करते हुए विकास की धारा से जुड़ने जा रहे हैं. उनका स्वागत है.