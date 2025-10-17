विज्ञापन
विशेष लिंक

छत्तीसगढ़ में 208 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 98 पुरुष और 110 महिलाएं शामिल

बड़ी संख्या में नक्सलियों के सरेंडर के बाद माना जा रहा है कि उत्तर बस्तर से लाल आतंक बहुत हद तक खत्म हो जाएगा. अब नक्सलवाद दक्षिण बस्तर में बाकी बचा है.

Read Time: 2 mins
Share
छत्तीसगढ़ में 208 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 98 पुरुष और 110 महिलाएं शामिल
  • छत्तीसगढ़ में 208 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें 98 पुरुष और 110 महिलाएं शामिल हैं.
  • नक्सलियों ने 153 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है. उनको अब सरकार की पुनर्वास योजना का लाभ मिल सकेगा.
  • मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नक्सलियों के सरेंडर को विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
रायपुर:

छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. 208 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, जिनमें 98 पुरुष और 110 महिलाएं शामिल हैं. सभी 208 नक्सलियों ने 153 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया. अब उनको सरकार की पुनर्वास योजना का लाभ मिल सकेगा. इसी के साथ अबूझमाड़ का ज्यादातर इलाका अब नक्सल मुक्त हो जाएगा.

इन 153 हथियारों के साथ किया सरेंडर

  • एके 47 राइफल 19 नग
  • SLR राइफल 17 नग
  • इंसास राइफल 23 नग
  • इंसास LMG 1 नग
  • 303 राइफल 36 नग
  • कार्बाइन 4 नग
  • बीजीएल लॉन्चर 11 नग
  • 12 बोर/सिंगल शॉट 41 नग
  • पिस्टल 1 नग

बड़ी संख्या में नक्सलियों के सरेंडर के बाद माना जा रहा है कि उत्तर बस्तर से लाल आतंक बहुत हद तक खत्म हो जाएगा. अब नक्सलवाद दक्षिण बस्तर में बाकी बचा है.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नक्सलियों के सरेंडर पर खुशी जताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक कहा जा सकता है. आज बहुत बड़ी संख्या में नक्सली हमारे संविधान पर विश्वास करते हुए विकास की धारा से जुड़ने जा रहे हैं. उनका स्वागत है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chhattisgarh News, Chhattisgarh Naxali
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com