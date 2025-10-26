विज्ञापन
विशेष लिंक

छठ पूजा में यूपी, बिहार, दिल्ली... जानें कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल, चेक कर लें लिस्ट

छठ पर्व के दौरान बिहार में सभी स्कूल 29 अक्टूबर, 2025 तक बंद रहेंगे. इसी तरह दिल्ली सरकार ने छठ के लिए 27 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है.

Read Time: 2 mins
Share
छठ पूजा में यूपी, बिहार, दिल्ली... जानें कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल, चेक कर लें लिस्ट
25 अक्टूबर से छठ का पर्व शुरू हो गया है जो कि चार दिन तक चलने वाला है.
  • छठ पूजा का उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है
  • दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 27 अक्टूबर को छठ पर्व के अवसर पर सरकारी अवकाश की घोषणा की है.
  • बिहार में छठ के दौरान सभी स्कूल 29 अक्टूबर तक बंद रहेंगे और स्कूल 30 अक्टूबर को फिर से खुलेंगे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

छठ पूजा का पर्व धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है. आज छठ का दूसरा दिन है. इस बार कई राज्यों ने छठ पर्व के दौरान स्कूलों में अवकाश घोषित किया है. हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 27 अक्टूबर को छठ पर्व के अवसर पर सरकारी अवकाश की शुक्रवार को घोषणा की थी. मुख्यमंत्री ने बताया कि चार दिवसीय इस उत्सव का तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए सोमवार को अवकाश रखा गया है. सीएमओ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस दिन श्रद्धालु जलाशयों के किनारे डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और इसकी तैयारियां सुबह से ही शुरू हो जाती हैं तथा परिवार विभिन्न अनुष्ठान करते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 27 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है.

दूसरी और बिहार में छठ के दौरान सभी स्कूल 29 अक्टूबर, 2025 तक बंद रहेंगे. यानी स्कूल 30 अक्टूबर को खुलेंगे. यूपी के भी कई हिस्सों में छठ का पर्व मनाया जाता है. यूपी राज्य में स्कूलों को छठ के दौरान बंद रखा जाएगा कि नहीं इसको लेकर अभी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है. 

बता दें छठ पूजा 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक चार दिनों तक मनाई जाएगी. इस त्योहार का प्रत्येक दिन विशेष महत्व रखता है.

25 अक्टूबर: नहाय-खाय - शुद्धिकरण और तैयारी का पहला दिन

26 अक्टूबर: खरना - उपवास और संध्या अर्घ्य का दिन.

27 अक्टूबर: संध्या अर्घ्य - डूबते सूर्य को अर्घ्य और पूजा.

28 अक्टूबर: उषा अर्घ्य - उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ समापन अनुष्ठान.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chhath Puja 2025, Chhath Puja UP, Chhath Puja Bihar, Chhath Puja Delhi, Chhath Puja Schools Closed
Get App for Better Experience
Install Now