शतरंज स्टार से लेकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक तक... महिला दिवस पर इन महिलाओं ने संभाला पीएम मोदी का सोशल मीडिया अकाउंट

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारतीय शतरंज ग्रैंडमास्टर वैशाली रमेशबाबू और वैज्ञानिक एलिना मिश्रा और शिल्पी सोनी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक्स' हैंडल को संचालित किया. यह कदम पीएम मोदी के उस वादे का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि महिला दिवस के मौके पर उनके सोशल मीडिया अकाउंट उन महिलाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं. वैशाली ने पीएम के 'एक्स' हैंडल से पोस्ट करते हुए कहा कि वह इस मौके से रोमांचित हैं और देश का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व महसूस करती हैं.

We bow to our Nari Shakti on #WomensDay! Our Government has always worked for empowering women, reflecting in our schemes and programmes. Today, as promised, my social media properties will be taken over by women who are making a mark in diverse fields! pic.twitter.com/yf8YMfq63i — Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला दिवस पर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पहले ही 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा की थी. उन्होंने लिखा, "महिला दिवस पर हम अपनी नारी शक्ति को नमन करते हैं! हमारी सरकार ने हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है, जो हमारी योजनाओं और कार्यक्रमों में झलकता है. आज, जैसा कि वादा किया था, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट उन महिलाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ रही हैं." इस वादे को पूरा करते हुए शनिवार को वैशाली ने पीएम के 'एक्स' हैंडल की कमान संभाली.

वैशाली ने दिया खास संदेश

पीएम के हैंडल से पोस्ट करते हुए वैशाली ने अपने संदेश में लिखा, "वणक्कम! मैं वैशाली हूं और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के सोशल मीडिया को संभाल रही हूं, वो भी महिला दिवस पर. जैसा कि आप में से कई लोग जानते हैं, मैं शतरंज खेलती हूं और मुझे अपने प्यारे देश का कई टूर्नामेंट्स में प्रतिनिधित्व करने पर बहुत गर्व है."

Vanakkam!



I am @chessvaishali and I am thrilled to be taking over our PM Thiru @narendramodi Ji's social media properties and that too on #WomensDay. As many of you would know, I play chess and I feel very proud to be representing our beloved country in many tournaments. pic.twitter.com/LlYTmqE2MQ — Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2025

उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताते हुए कहा, "मेरा जन्म 21 जून को हुआ था, जो संयोग से अब अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में लोकप्रिय है. मैं 6 साल की उम्र से शतरंज खेल रही हूं. यह मेरे लिए एक सीखने वाला, रोमांचक और फायदेमंद सफर रहा है, जो मेरे कई टूर्नामेंट और ओलंपियाड की सफलताओं में दिखता है. लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है."

वैशाली ने अपने संदेश में महिलाओं, खासकर युवा लड़कियों को प्रेरित करते हुए कहा, "मैं सभी महिलाओं, खासकर युवा लड़कियों को कहना चाहती हूं कि अपने सपनों का पीछा करें, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं. आपका जुनून आपकी सफलता की ताकत बनेगा. मैं महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में अपने सपने को फॉलो करने और बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हूं, क्योंकि मुझे पता है कि वे ऐसा कर सकती हैं."

उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा साझा करते हुए कहा, "मैं अपनी एफआईडीई रैंकिंग को और बेहतर करना चाहती हूं और अपने देश को और गौरवान्वित करना चाहती हूं. शतरंज ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं इस खेल में और योगदान देने के लिए उत्सुक हूं. इसी भावना के साथ, मैं युवा लड़कियों से कहना चाहती हूं कि वे अपनी पसंद का कोई भी खेल चुनें. खेल सबसे अच्छे शिक्षक में से एक है."

I want to further improve my FIDE ranking and make my country prouder. Chess has given me so much and I look forward to contributing more to the sport I love. In the same spirit, I want to tell young girls to pursue any sport they feel like. Sports is among the best teachers.… — Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2025

वैशाली ने माता-पिता और भाई-बहनों से भी अपील की. उन्होंने कहा, "मैं माता-पिता और भाई-बहनों से कहना चाहती हूं- लड़कियों का समर्थन करें. उनकी क्षमताओं पर भरोसा करें, वे चमत्कार कर दिखाएंगी. मेरे जीवन में मेरे माता-पिता, थिरु रमेशबाबू और थिरुमति नागालक्ष्मी का बहुत बड़ा योगदान रहा है. मेरे भाई के साथ मेरा गहरा रिश्ता है. मेरे कोच, टीम के साथी और विश्वनाथन आनंद सर से मुझे प्रेरणा मिलती है."

उन्होंने मौजूदा समय में भारत में महिलाओं के लिए बढ़ते समर्थन की भी तारीफ की. वैशाली ने कहा, "मुझे लगता है कि आज का भारत महिला एथलीटों को बहुत समर्थन देता है, जो बहुत प्रोत्साहन देने वाला है. महिलाओं को खेलों में आगे बढ़ाने से लेकर प्रशिक्षण और पर्याप्त खेल अनुभव देने तक, भारत जो प्रगति कर रहा है, वह असाधारण है.

वैज्ञानिक एलिना मिश्रा और शिल्पी सोनी का खास संदेश

ओडिशा की रहने वाली मिश्रा और सोनी ने भी अपने संदेश साझा किए और कहा कि भारत विज्ञान के लिए "सबसे जीवंत स्थान" है, और उन्होंने अधिक से अधिक महिलाओं से इसे अपनाने का आह्वान किया. उन्होंने लिखा "हम दोनों, एलिना और शिल्पी अपने-अपने क्षेत्रों में अवसरों की व्यापक श्रृंखला को खुलते हुए देख रहे हैं. यह अकल्पनीय था कि परमाणु प्रौद्योगिकी जैसा क्षेत्र भारत में महिलाओं के लिए इतने सारे अवसर प्रदान करेगा. इसी तरह, अंतरिक्ष की दुनिया में महिलाओं और निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी भारत को नवाचार और विकास के लिए सबसे अधिक आकर्षक स्थान बनाती है! भारतीय महिलाओं में निश्चित रूप से प्रतिभा है और भारत के पास निश्चित रूप से सही मंच है."