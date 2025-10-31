विज्ञापन
चेन्नई में ईडी ऑफिस को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप

चेन्नई में ईडी ऑफिस को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप
फाइल फोटो
  • चेन्नई स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय को आरडीएक्स बम से उड़ाने की धमकी एक ई-मेल के माध्यम से दी गई है
  • ई-मेल में धमकी देने वाले ने खुद को "एमपीएल राव" और "सीपीआई-माओ" से जुड़ा बताया है और ED को निशाना बताया है
  • धमकी का संबंध KN नेहरू केस से है जिसमें तमिलनाडु सरकार के एक मंत्री की कंपनी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच शामिल है
चेन्नई:

चेन्नई ईडी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. जानकारी के मुताबिक ईडी ऑफिस को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी गई है. चेन्नई हेड क्वार्टर को एक ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है. चेन्नई स्थित शास्त्री भवन में ED (प्रवर्तन निदेशालय) ऑफिस को बम धमाके की धमकी देने वाला एक ई-मेल मिलने से हड़कंप मच गया है.

ई-मेल में दावा किया गया कि KN नेहरू केस को लेकर यह धमकी दी जा रही है. तमिलनाडु सरकार के मंत्री के एक नेहरू की एक कंपनी की ईडी मनी लांड्रिंग के तहत जांच कर रही थी. जांच के दौरान ईडी को तमिलनाडु के कैश फॉर जॉब घोटाले के बारे में जानकारी मिली थी. 

इसके बाद ईडी ने 232 पेज का पत्र लिखकर तमिलनाडु पुलिस से इस मामले की जांच करने के लिए कहा था. ई-मेल में भेजने वाले ने खुद को “MPL Rao” और “CPI-Mao” से जुड़े होने का दावा किया और कहा कि ED ऑफिस को निशाना बनाया जाएगा. साथ ही कुछ अधिकारियों तथा ELCOT केस से जुड़े दस्तावेज़ों का भी जिक्र किया गया है.

धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और संबंधित ई-मेल की जांच शुरू कर दी गई है. सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मामले में साइबर जांच भी की जा रही है. अधिकारियों ने कहा कि किसी भी तरह की धमकी को गंभीरता से लिया जा रहा है और सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी की गई है.

