विज्ञापन
विशेष लिंक

चारधाम यात्रा: गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख हुई घोषित

उत्तराखंड के स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए चारधाम यात्रा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है. होटल, ढाबे, परिवहन सेवाएं और स्थानीय हस्तशिल्प के व्यवसाय में भी इस दौरान तेजी आती है.

Read Time: 3 mins
Share
चारधाम यात्रा: गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख हुई घोषित
  • गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11 बजकर 36 मिनट पर बंद होंगे
  • यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद होंगे और शीतकाल में मुखबा गांव में मां गंगा के दर्शन होंगे
  • चारधाम यात्रा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और यह कई राज्यों के लोगों को आर्थिक मजबूती प्रदान करती है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
देहरादून:

चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख की घोषणा कर दी गई है. शीतकाल के लिए 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे. अन्नकूट पर्व पर अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11 बजकर 36 मिनट पर विधि-विधान के साथ गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे.

वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्तूबर को बंद होंगे. शीतकालीन में मुखबा गांव में मां गंगा के दर्शन होंगे. इस साल चारधाम की यात्रा समेत हेमकुंड की यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हुई थी. 30 अप्रैल को यमनोत्री, गंगोत्री, 2 मई को केदारनाथ, 4 मई को बदरीनाथ और 25 मई को हेमकुंड की यात्रा शुरू हुई थी.

Latest and Breaking News on NDTV
केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे पवित्र तीर्थस्थलों पर हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इस बार यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को और सरल किया गया था. स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए भी यह यात्रा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है.  होटल, ढाबे, परिवहन सेवाएं और स्थानीय हस्तशिल्प के व्यवसाय में भी इस दौरान तेजी आती है.

चारधाम यात्रा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी है. ये यात्रा न सिर्फ इन चारों धामों के आसपास रहने वालों के लिए मजबूत आर्थिक आधार है, बल्कि चार धाम यात्रा से पूरे उत्तराखंड और अन्य प्रदेश खासकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों को भी आर्थिक मजबूती मिलती है.

चारधाम यात्रा उत्तराखंड के चार प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थलों की यात्रा है- बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, और यमुनोत्री. यह यात्रा आमतौर पर मई से अक्टूबर तक की जाती है, जब मौसम अनुकूल होता है.

  • बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है. यहां का बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यह हिंदू धर्म के चार धामों में से एक है.
  • केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है. यहां का केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह हिंदू धर्म के चार धामों में से एक है.
  • गंगोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है. यहां का गंगोत्री मंदिर गंगा नदी के उद्गम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है.
  • यमुनोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है. यहां का यमुनोत्री मंदिर यमुना नदी के उद्गम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है.
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chardham Yatra, Chardham Yatra 2025, Gangotri Dham, Yamunotri Dham
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com