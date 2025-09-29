चारधाम यात्रा: गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख हुई घोषित

चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख की घोषणा कर दी गई है. शीतकाल के लिए 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे. अन्नकूट पर्व पर अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11 बजकर 36 मिनट पर विधि-विधान के साथ गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे.



वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्तूबर को बंद होंगे. शीतकालीन में मुखबा गांव में मां गंगा के दर्शन होंगे. इस साल चारधाम की यात्रा समेत हेमकुंड की यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हुई थी. 30 अप्रैल को यमनोत्री, गंगोत्री, 2 मई को केदारनाथ, 4 मई को बदरीनाथ और 25 मई को हेमकुंड की यात्रा शुरू हुई थी.

केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे पवित्र तीर्थस्थलों पर हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इस बार यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को और सरल किया गया था. स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए भी यह यात्रा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है. होटल, ढाबे, परिवहन सेवाएं और स्थानीय हस्तशिल्प के व्यवसाय में भी इस दौरान तेजी आती है.

चारधाम यात्रा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी है. ये यात्रा न सिर्फ इन चारों धामों के आसपास रहने वालों के लिए मजबूत आर्थिक आधार है, बल्कि चार धाम यात्रा से पूरे उत्तराखंड और अन्य प्रदेश खासकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों को भी आर्थिक मजबूती मिलती है.

चारधाम यात्रा उत्तराखंड के चार प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थलों की यात्रा है- बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, और यमुनोत्री. यह यात्रा आमतौर पर मई से अक्टूबर तक की जाती है, जब मौसम अनुकूल होता है.