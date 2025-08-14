विज्ञापन
हनुमानगढ़ में बिजली संकट पर चप्पल रैली, विधायक बोले– अगली बार सिर पर फेंकेंगे

Chappal Rally : प्रदर्शन के दौरान बोरों में भरकर चप्पलें बांटी गईं, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध के बजाय निजी उपयोग के लिए चप्पलें ले लीं. रैली अंततः बिजली विभाग के गेट तक पहुंची, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अंदर जाने से रोका. इसके जवाब में कुछ लोगों ने गेट पर चप्पलें फेंक दीं.

  • हनुमानगढ़ में निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली के खिलाफ चप्पल रैली का आयोजन किया.
  • रैली में लगभग एक हजार लोग भारत माता चौक से बिजली विभाग कार्यालय तक विभिन्न रंगों की चप्पलें लेकर मार्च किए.
  • विधायक ने चेतावनी दी कि यदि बिजली विभाग की समस्याएं नहीं सुलझीं तो अगली बार चप्पलें सिर पर फेंकी जाएंगी.
हनुमानगढ़:

राजस्थान के हनुमानगढ़ शहर में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली के खिलाफ स्थानीय निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल ने एक अनोखे विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया. उन्होंने "चप्पल रैली" निकाली, जिसमें करीब 1000 लोग भारत माता चौक से बिजली विभाग कार्यालय तक मार्च करते हुए शामिल हुए.

Chappal Rally : विभिन्न रंगों और आकारों की चप्पलें लहराईं

प्रदर्शनकारियों ने हाथों में विभिन्न रंगों और आकारों की चप्पलें लहराईं. आयोजकों ने उन लोगों को चप्पलें वितरित कीं जो बिना चप्पल आए थे या उन्हें पहनकर चलना चाहते थे. विधायक बंसल ने कहा, "यह विरोध बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ है. अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो अगली बार ये चप्पलें विभाग के सिर पर फेंकी जाएंगी."

प्रदर्शन के दौरान बोरों में भरकर चप्पलें बांटी गईं, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध के बजाय निजी उपयोग के लिए चप्पलें ले लीं. रैली अंततः बिजली विभाग के गेट तक पहुंची, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अंदर जाने से रोका. इसके जवाब में कुछ लोगों ने गेट पर चप्पलें फेंक दीं.

यह घटना ऐसे समय पर हुई जब 8 अगस्त को शहर की 11 केवी लाइन में फॉल्ट के कारण कई इलाकों में सुबह से बिजली गुल रही. इस दौरान पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष देवेंद्र पारीख ने विभाग के अधिकारी एईएन मुकेश शर्मा से कथित तौर पर अभद्र भाषा में बात की. शर्मा ने NDTV से कहा, "हमने बिजली बहाल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया गया, वह अनुचित है. मुझे छुट्टी पर भेज दिया गया है और राजनीतिक दबाव महसूस हो रहा है."

इस विरोध पर भाजपा नेता अमित शाही, जिन्होंने हनुमानगढ़ से चुनाव लड़ा था, ने आलोचना करते हुए कहा, "समस्याओं का समाधान संवाद और शांतिपूर्ण तरीकों से होना चाहिए. चप्पलें लहराना या मारने की धमकी देना अस्वीकार्य है."

