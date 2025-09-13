संजय कपूर की विरासत पर बवाल, कोर्ट ने हटाया बहन का नाम, तीसरी पत्नी ने कही थी 'बैक डोर एंट्री' की बात

बिजनेसमैन संजय कपूर की मौत के बाद उनकी 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है, जिससे परिवार की कलह सभी के सामने आ रही है. संपत्ति के विवाद पर अब एक और बड़ा अपडेट सामने आया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने केस से संजय कंपूर की बहन मंधीरा कपूर का नाम हटाने के आदेश दे दिए हैं. कोर्ट की तरफ से जानकारी दी गई कि मंधीरा इस कार्यवाही का हिस्सा नहीं हैं. कोर्ट का ये फैसला संजय की तीसरी पत्नी और विधवा प्रिया सचदेव की याचिका के बाद आया है. प्रिया ने मंधीरा कपूर के लिए 'बैक डोर एंट्री' की बात कही थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने मानी याचिका

दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि संजय कपूर की बहन मंधीरा कपूर न तो मुकदमे में पक्षकार थीं और न ही उन्होंने पक्षकार बनने की मांग की थी, इसलिए चल रही इस कार्यवाही में से इनका नाम हटा दिया जाता है.

प्रिया सचदेव ने बताया 'बैक डोर एंट्री'

रिपोर्ट्स के अनुसार प्रिया सचदेव ने याचिका में कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के इस केस की हिस्ट्री को चेक करने के बाद पता चल रहा है कि मंधीरा कपूर इस केस में पक्षकार नहीं हैं, साथ ही उनकी तरफ से इसके लिए आवेदन भी नहीं किया गया. उनका नाम इसमें जोड़ना किसी फायदे को हासिल करने के लिए लगता है.

इसके बाद कोर्ट ने रिकॉर्ड में सुधार करते हुए कहा कि जांच से पता चलता है कि गलती से मंधीरा कपूर और उनके वकील के नाम लिस्ट हो गए हैं. इसलिए ये अब चल रहे मौजूदा केस में पक्षकार नहीं हैं.

प्रिया सचदेव ने संपत्ति पर ठोका दावा

बता दें कि 12 जून 2025 को संजय कपूर का हार्ट अटैक से निधन हो गया था, तभी से 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर लगातार परिवार में विवाद चल रहा है. करिश्मा कपूर के बच्चों के साथ प्रिया सचदेव, जो संजय की तीसरी पत्नी हैं, ने संपत्ति पर दावा ठोका है. प्रिया ने कोर्ट में कहा है कि संपत्ति पर पूरा हक उनका है, क्योंकि वही संजय की विधवा हैं. उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया है कि संजय कपूर के ट्रस्ट के जरिए 1900 करोड़ रुपये की संपत्ति करिश्मा के बच्चों के नाम कर दी गई थी.

करिश्मा कपूर के बच्चों ने खुद को क्लास-1 वारिस बताया

वहीं, करिश्मा कपूर के बच्चों ने पिता की संपत्ति पर दावा ठोका है. उनके बच्चों का नाम समायरा और किआन है, जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सौतेली मां प्रिया कपूर पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि प्रिया ने जो वसीयत दिखाई है, वो पूरी तरह से फर्जी है. करिश्मा के बच्चों ने खुद को क्लास-1 वारिस बताया है.

बहन मंधीरा कपूर ने कही ये बात

इससे पहले संजय कपूर की बहन मंधीरा कपूर ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा, प्रिंयका ने मुझसे दूरी बनाई, करिश्मा कपूर मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, उनके साथ मेरा रिश्ता मजबूत हुआ है.