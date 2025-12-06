प्रिया कपूर ने बताया कहां से अकाउंट में आए 60 करोड़ रुपए ! जानें कितनी थी संजय कपूर की महीने की सैलरी

दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की वसीयत को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई के बीच, उनकी पत्नी प्रिया सचदेव ने अब दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि दावों और आरोपों के उलट, करिश्मा कपूर की बेटी की समायरा की स्कूल फीस का पेमेंट कर दिया गया है. लॉ बीट की रिपोर्ट के अनुसार, प्रिया की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट श्येल त्रेहन ने हाल ही में जस्टिस ज्योति सिंह के सामने यह बात कही. वह करिश्मा कपूर और उनके बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील के एक तर्क का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने दावा किया था कि 95 लाख रुपये की दो महीने की फीस बकाया है.

‘प्रिया उठा रही करिश्मा के बच्चों का खर्च'

इस आरोप को 'तथ्यात्मक रूप से गलत' बताते हुए, त्रेहन ने कोर्ट को बताया कि करिश्मा की बेटी की सेमेस्टर फीस पहले ही जमा कर दी गई है. उन्होंने यह भी दावा किया कि संजय कपूर की मौत के बाद से प्रिया बच्चों के सभी पढ़ाई और रहने के खर्च खुद उठा रही हैं. वकील ने 95 लाख रुपये की पेमेंट रसीद भी पेश की और कोर्ट को बताया कि अगली किस्त दिसंबर में देनी है.

रानी कपूर के आरोपों पर जवाब

संजय कपूर की मां रानी कपूर ने बहू प्रिया पर संजय की प्रॉपर्टी हड़पने का आरोप लगाया और दावा किया कि संजय को 60 करोड़ रुपए की सैलरी मिल रही थी. प्रिया की लीगल टीम ने रानी कपूर के इस आरोप पर भी बात की कि संजय को 60 करोड़ रुपये की सैलरी मिल रही थी और कहा, “मिस्टर कपूर 2023-24 में AIPL में डायरेक्टर थे, जब उन्हें उस फाइनेंशियल ईयर के लिए ₹10 करोड़ की सैलरी मिली थी. उस फाइनेंशियल ईयर में उन्हें ₹50 करोड़ का वन-टाइम बोनस भी मिला था. इसमें से ₹23.5 करोड़ का TDS काटा गया और उन्हें ₹36.5 करोड़ हाथ में मिले. इसमें से ₹28.5 करोड़ लंदन में अचल संपत्ति, प्रॉपर्टी खरीदने में खर्च किए गए.”

संजय के वसीयत को लेकर परिवार में लड़ाई

जब से बिजनेसमैन संजय कपूर की मौत हुई है, उनका परिवार उनकी वसीयत और प्रॉपर्टी को लेकर लड़ रहा है. करिश्मा कपूर के बच्चे, समायरा और कियान, अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट गए हैं. अपनी याचिका में, दोनों बच्चों ने दावा किया कि उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेव ने संजय की वसीयत में हेराफेरी की है.

हाल ही में, बच्चों ने प्रिया सचदेव के खिलाफ एक और याचिका दायर कर मांग की है कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक उन्हें संजय की किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर या बदलने से रोका जाए. हालांकि करिश्मा अपने पूर्व पति की विरासत के इस कानूनी झगड़े में सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं, लेकिन वह अपने बच्चों समायरा और कियान को रिप्रेसेंट कर रही हैं.