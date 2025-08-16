VIDEO: किसी ने चुराया कूड़ेदान तो कसी ने पार किया पानी का कैंपर, चंडीगढ़ से UP तक अजब-गजब चोर

गहने, पैसे, गाड़ी और फोन तो लोग खूब चुराते है. लेकन क्या आपने कभी डस्टबिन चोरी (Dustbin Thief) की बात सुनी है. जी हां जस्टबिन यानी कि कूड़ेदान. सुनकर ही लजीब लगता है कि क्या कई कचरे का डिब्बा भी चुरा सकता है. इसे तो चिंदी चोरी ही कहा जाएगा. चोर चोरी बी करे और कुछ हाथ भी न आए. पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से ऐसा ही अजब-गजब मामला सामने आया है. चंडीगढ़ के सेक्टर-36 से डस्टबिन चोरी का एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कोठी के बाहर से डस्टबिन चुरा ले गया चोर

वीडियो में दिख रहा है कि सफेद रंग की एक्टिवा पर दो युवक आते हैं, दोनों ने हेलमेट पहन रखा है. एक्टिवा चला रहा युवक सफेद शर्ट में है, जबकि पीछे बैठा युवक काली शर्ट और जींस पहने है. काली शर्ट वाला युवक एक्टिवा से उतरकर एक कोठी के पास जाता है और बाहर रखा डस्टबिन उठाकर स्कूटी पर बैठकर वहां से फरार हो जाता हैं. यह घटना हैरान कर देने वाली है. कि भला कोई कूड़ेदान भी चुराता है.

एक्टिवा से आया और कूड़ेदान उठा ले गया

चोरों को अक्सर कीमती सामान चुराते देखा और सुना है. लेकिन ये शायद ही सुना हो कि कोई कूड़ेदान चुराने के लिए गाड़ी में पेट्रोल और डीजल खर्च करे, पकड़े जाने का रिस्क ले वो अलग. क्यों कि चोरी करते हुए अगर पकड़ा गया तो उसकी खैर नहीं. ये घटना थोड़ी अटपटी जरूर है.

UP में दो महिलाओं ने चुराया था ठंडा पानी

जून महीने में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से भी ऐसा ही चिंदी चोरी का मामला सामने आया था. दो महिलाओं ने पानी की ही चोरी कर डाली थी. पानी चोरी की ये पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद ह गई. दरअसल चिलचिलाती गर्मी ने इस कदर दो महिलाओं को परेशान कर दिया कि वे ठंडा पानी चोरी करने पर मजबूर हो गई. चोरी का ये अनोखा मामला मुज़फ्फरनगर थाना नगर कोतवाली के मोहल्ला सुथराशाही का था. सीसीटीवी में दिखे गया कि दो स्कूटी सवार महिलाएं एक जगह पर रुकीं और वहां से उन्होंने ठंडे पानी से भरा थर्मस चोरी कर लिया.