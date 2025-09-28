करियर के नाम पर लड़कियों का करता था शिकार...दिल्ली के डर्टी बाबा पर पूर्व छात्र ने किया बड़ा खुलासा

दिल्ली के चर्चित ‘डर्टी बाबा केस' में रविवार सुबह बड़ा अपडेट सामने आया है. दिल्ली पुलिस ने आरोपी बाबा को आगरा से गिरफ्तार कर लिया. वहीं इस मामले में सामने आए एक पूर्व छात्र और पीड़ित के दोस्त ने कैमरे पर चौंकाने वाला बयान दिया है.

पूर्व छात्र ने क्या कहा?

पूर्व छात्र ने आरोप लगाया कि इस बाबा के कारण कई लोग परेशान हैं. सबसे पहले मैं पुलिसकर्मियों और मीडिया का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. उनकी मेहनत और लगन से ही यह संभव हुआ है. इस बाबा की वजह से कई लोग पीड़ित रहे, कई छात्र बर्बाद हुए, और आर्थिक व मानसिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा. आज उसकी गिरफ्तारी हुई है तो यह एक बड़ी जीत है.

छात्र ने बताया कि जिस कॉलेज में बाबा का दखल था, वहां फीस बेहद कम रखी जाती थी ताकि छात्र आसानी से एडमिशन ले सकें. लेकिन खासकर महिला छात्रों को टारगेट बनाया जाता था. पढ़ाई और प्लेसमेंट के नाम पर उन्हें फंसाया जाता और मानसिक दबाव में रखा जाता.

पीड़ित छात्र के दोस्त ने कहा, “लड़कियों को कैरियर और पैकेज के लालच दिए जाते थे. उनके प्लेसमेंट को लेकर वादे किए जाते, लेकिन असलियत कुछ और ही थी. बाद में उन्हें मानसिक और शारीरिक शोषण झेलना पड़ता था.

छात्र ने खुलासा किया कि 2016 में इस मामले से जुड़ा एक केस सामने आया था. वह खुद इस पूरे घटनाक्रम का गवाह रहा है। उसने बताया कि “लड़कियों को घंटों खड़ा किया जाता, 20–20 घंटे निगरानी में रखा जाता और किसी से मिलने नहीं दिया जाता। यहां तक कि अगर उनके माता-पिता भी आते, तो उनसे भी मिलने की इजाजत नहीं मिलती थी.”

चैतन्यानंद पर क्‍या-क्‍या आरोप?

चैतन्यानंद एक नहीं कई मामलों में आरोपी हैं. ये पूरा मामला वसंत कुंज के श्री शारदा इंस्टीट्यूट से जुड़ा है, जो एक प्रबंधन संस्थान है. पुलिस के अनुसार, स्वामी चैतन्यानंद ने 2010 से अब तक मूल 'श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट ट्रस्ट' के समानांतर एक नया ट्रस्ट बनाकर संस्थान की मूल्यवान जमीन और फंड्स पर कब्जा करने की कोशिश की. आरोप है कि उन्होंने लगभग 20 करोड़ रुपये को नए ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिए, जबकि ये फंड मूल ट्रस्ट के लिए थे. जुलाई 2025 से तो करीब 60 लाख रुपये कैश भी निकाले गए. इससे संस्थान की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला बन गया. दिल्ली पुलिस ने 19 सितंबर को स्वामी के खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज कीं, जिनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात), और अन्य संबंधित धाराएं शामिल हैं.

यह मामला केवल जमीन हड़पने तक सीमित नहीं है. स्वामी चैतन्यानंद पर संस्थान में पढ़ने वाली 17 छात्राओं के साथ यौन शोषण के आरोप भी लगे हैं. ये छात्राएं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की थीं, जिन्हें स्कॉलरशिप पर डिप्लोमा कोर्स में दाखिला मिला था. पीड़िताओं का आरोप है कि स्वामी ने आश्रम में उन्हें बुलाकर छेड़छाड़ की और धमकियां दीं.

ये भी पढ़ें-: स्वीट गर्ल, तुम्‍हे दुबई में... दिल्ली के 'डर्टी बाबा' चैतन्यानंद के 5 डर्टी किस्‍से, जिन्‍हें पढ़ आप हिल जाएंगे