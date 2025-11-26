CBI का जयपुर में बड़ा एक्शन, ITAT के जज और वकील रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार

सीबीआई ने जयपुर में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) से जुड़ा एक बड़ा रिश्वतखोरी का रैकेट पकड़ा है. एजेंसी ने एक वकील, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की एक जज, एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार और कई अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में केस दर्ज किया है. अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है. सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने 25 नवंबर को मामला दर्ज किया. जांच के दौरान पता चला कि यह गिरोह अपीलों को मनचाहे तरीके से निपटाने के लिए रिश्वत लेता था.

सीबीआई की टीम ने 25 नवंबर को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, जयपुर से जुड़े एक वकील को रंगे हाथों गिरफ्तार किया. उसके पास से 5.5 लाख रुपये की रिश्वत की रकम बरामद हुई, जो हवाला नेटवर्क के जरिए पहुंचाई गई थी.

इसके बाद 26 नवंबर को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की ज्यूडिशियल मेंबर (जज) को भी गिरफ्तार किया गया. सीबीआई को उनकी गाड़ी से 30 लाख रुपये नकद मिले. वहीं, रिश्वत देने वाले अपीलकर्ता को भी उसी दिन हिरासत में ले लिया गया.

सीबीआई की कई टीमों ने जयपुर, कोटा और दूसरे इलाकों में छापेमारी की. छापों में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा नकद, संपत्ति के कागजात, लेन-देन से जुड़ी फाइलें और कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं. शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह पूरा मामला एक संगठित भ्रष्टाचार नेटवर्क से जुड़ा हुआ है. जांच एजेंसी इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है.

