आरकॉम पर CBI की बड़ी कार्रवाई, अनिल अंबानी के घर पर भी छापा, जानिए क्या है ये नया मामला

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने एक और बड़े बैंक फ्रॉड केस में कार्रवाई शुरू की है. मामला है ₹2929 करोड़ के बैंक घोटाले का, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (RCOM), इसके डायरेक्टर अनिल डी. अंबानी, अज्ञात सरकारी अफसरों और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

क्या है आरोप

CBI को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई से शिकायत मिली थी. शिकायत के आधार पर 21 अगस्त 2025 को केस दर्ज किया गया. आरोप है कि आरोपियों ने ग़लत जानकारी देकर SBI से लोन ले लिया. लोन की रकम का ग़लत इस्तेमाल और हेराफेरी की गई. पैसों को कंपनियों के बीच इधर-उधर घुमाया गया. फर्जी इनवॉइस, इंटर-कॉरपोरेट डिपॉजिट, और फर्जी डेब्टर्स बनाकर करोड़ों का खेल किया गया.यहां तक कि ग्रुप कंपनी नेटिज़न इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए कैपिटल एडवांस को राइट ऑफ़ कर दिया गया.

किसके खिलाफ केस

रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (RCOM)

इसके डायरेक्टर अनिल डी. अंबानी

अज्ञात सरकारी अफसर और अन्य लोग

इन सभी पर क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी , धोखाधड़ी और भरोसे का ग़लत इस्तेमाल जैसे गंभीर आरोप लगे हैं. CBI ने स्पेशल जज, मुंबई से सर्च वारंट लिया और 23 अगस्त को मुंबई में दो जगहों पर छापेमारी की.

कहां-कहां छापे