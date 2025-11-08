मुझे चरमपंथी कहना, मुसलमानों के प्रति तेजस्वी की मानसिकता दिखाता है: NDTV से बोले असदुद्दीन ओवैसी

Asaduddin Owaisi On Tejashwi Yadav: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने NDTV के साथ खास बातचीत की. इस बातचीत में ओवैसी में बिहार की चुनावी रणनीति, सीमांचल के मुद्दें, महागठबंधन, बीजेपी, वक्फ सहित अन्य मु्द्दों पर खुलकर चर्चा की. NDTV के CEO और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल को दिए इस खास इंटरव्यू में ओवैसी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर भी हमलावर दिखे. मालूम हो कि बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी तेजस्वी के नेतृत्व वाले महागठबंधन खेमे में शामिल होना चाहता था. लेकिन तेजस्वी ने ओवैसी को भाव नहीं दिया. जिसके बाद दोनों नेताओं के एक-दूसरे पर जुबानी हमले भी देखने को मिले.

चरमपंथी कहे जाने भड़के ओवैसी

तेजस्वी यादव द्वारा चरमपंथी कहे जाने पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप मुझे चरमपंथी कह रहे हैं, किस बुनियाद पर बोल रहे हैं भाई? मैं 5 बार का लोकसभा सांसद हूं. दो बार संसद रत्न का अवार्ड मिला है मुझे. दो बार का विधायक हूं. आप मुझे चरमपंथी कह रहे हैं. इसके मायने क्या है?

तेजस्वी की यह मानसिकता बड़ा ही खतरनाकः ओवैसी

ओवैसी ने आगे कहा कि यह बड़ा कैजुअली बोल दिया जाता है. लेकिन मेरा तर्जुबा है कि चरमपंथी कहे जाने पर कई मुस्लिम बच्चे उठा लिए गए. कई सालों से जेल में सड़ रहे हैं. तेजस्वी की यह जो मानसिकता है, यह बड़ा ही खतरनाक है. बड़ा ही कम्यूनल है. आपके पास CPI के एमएलए हैं. जो किसी भगवान को नहीं मानते. यह उनका राइट है, मैं उनका सम्मान करता हूं. उनको क्या बोलेंगे आप? आप सब को एक साथ लेकर चलने की बात करते है.

दाढ़ी, टोपी देखकर चरमपंथी कहना, क्या दर्शाता है...

ओवैसी ने आगे कहा कि रोड पर जाते लोग जिसकी दाढ़ी है, सिर पर टोपी है, उसे देखकर चरमपंथी कहना... क्या दर्शाता है? आप 5 बार के एमपी को यह बोल रहे हैं. सवाल मेरा नहीं है, आप सभी को उसी नजर से देखते हैं. महिलाएं जो सिर पर ओढ़ती है, उसे देखकर गिरिराज सिंह जो बोलते हैं, वह भी यही है.

पीएम मोदी ने सीमांचल के लिए क्या किया?

ओवैसी ने इस इंटरव्यू में सीमांचल के मुद्दों पर भी बात की. उन्होंने कहा कि सीमांचल बिल्कुल भी नहीं बदला है. वह पहले ही पसमांदा था और आज भी है. PM मोदी ने अररिया में कहा कि हमने AIIMS, IIT बनाया, पटना में, भागलपुर में, दरभंगा में. उन्होंने सीमांचल के लिए क्या किया, ये वह नहीं बोल सकते.