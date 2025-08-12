प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. इन फैसलों में सबसे अहम है लखनऊ मेट्रो लाइन के विस्‍तार का प्रोजेक्‍ट को मंजूरी मिलना. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है, 'लखनऊ एक बड़ा शहर है और यहां मेट्रो की बहुत जरूरत है. इसलिए, लखनऊ मेट्रो के चरण 1बी को 5,801 करोड़ रुपये के निवेश से मंज़ूरी दी गई है.'

34 किलोमीटर की दूरी

प्रोजेक्‍ट को एक्‍सपैंड करके मेट्रो को 34 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा. इस प्रोजेक्‍ट का मकसद ओल्‍ड लखनऊ के सभी अहम जोन को मेट्रो के दायरे में लेकर आना है. मेट्रो के दूसरे चरण में यह जिन जगहों से होकर गुजरेगी उनमें-