विज्ञापन
विशेष लिंक

लखनऊ वालों के लिए गुड न्‍यूज! मेट्रो के नए फेज को मिली मंजूरी, जानें कहां-कहां से गुजरेगी

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है, 'लखनऊ एक बड़ा शहर है और यहां मेट्रो की बहुत जरूरत है. इसलिए, लखनऊ मेट्रो के चरण 1बी को 5,801 करोड़ रुपये के निवेश से मंज़ूरी दी गई है.' 

Read Time: 2 mins
Share
लखनऊ वालों के लिए गुड न्‍यूज! मेट्रो के नए फेज को मिली मंजूरी, जानें कहां-कहां से गुजरेगी
लखनऊ:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. इन फैसलों में सबसे अहम है लखनऊ मेट्रो लाइन के विस्‍तार का प्रोजेक्‍ट को मंजूरी मिलना. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है, 'लखनऊ एक बड़ा शहर है और यहां मेट्रो की बहुत जरूरत है. इसलिए, लखनऊ मेट्रो के चरण 1बी को 5,801 करोड़ रुपये के निवेश से मंज़ूरी दी गई है.' 

34 किलोमीटर की दूरी 

प्रोजेक्‍ट को एक्‍सपैंड करके मेट्रो को 34 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा. इस प्रोजेक्‍ट का मकसद ओल्‍ड लखनऊ के सभी अहम जोन को मेट्रो के दायरे में लेकर आना है. मेट्रो के दूसरे चरण में यह जिन जगहों से होकर गुजरेगी उनमें-

  • कमर्शियल हब्‍स जैसे अमीनाबाद, याहियागंज, पांडेगंज और चौक के इलाके शामिल होंगे. 
  • इसके अलावा महत्‍वपूर्ण अस्‍पताल जैसे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (मेडिकल कॉलेज)  शामिल होंगे. 
  • बड़े टूरिस्‍ट आकर्षण जैसे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैय्या, क्‍लॉक टॉवर और रूमी दरवाजा. 
  • खाने-पीने की मशहूर जगहें जो शहर के समृद्ध और एतिहासिक खाद्य संस्‍कृति को बयां करती हैं, उन्‍हें भी मेट्रो से जोड़ा जाएगा. 

 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lucknow Metro, Lucknow Metro Trial Run, Lucknow Metro News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com