बिहार के साथ जम्‍मू-कश्‍मीर और इन राज्‍यों की 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव नतीजे भी आज

बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही आज कई अन्‍य राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेश जम्‍मू कश्‍मीर में विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतगणना होनी है. जम्मू-कश्मीर में दो और पंजाब, तेलंगाना, ओडिशा, राजस्थान, झारखंड और मिजोरम में एक-एक विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हुए हैं. 

  • बिहार विधानसभा चुनाव के साथ 6 राज्यों और जम्मू-कश्मीर की 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना भी आज होगी.
  • जम्मू-कश्मीर की बडगाम सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है.
  • पंजाब के तरनतारन में AAP, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है.
नई दिल्‍ली :

बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही आज छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की 8 विधानसभा सीटों के लिए भी मतगणना होगी. बिहार में सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी, जहां विपक्षी महागठबंधन और सत्तारूढ़ एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला है. 

  1. जम्मू-कश्मीर में दो और पंजाब, तेलंगाना, ओडिशा, राजस्थान, झारखंड और मिजोरम में एक-एक विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हुए हैं. 
  2. जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 2024 में दो सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी. गांदरबल की सीट को उन्‍होंने बरकरार रखा और बडगाम से इस्‍तीफा दे दिया, जिसके बाद यहां पर मतदान हुआ. बडगाम में अब मुख्य दावेदार सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद महमूद और महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के आगा सैयद मुंतजिर मेहदी हैं. 
  3. जम्मू-कश्मीर की नगरोटा सीट पिछले साल भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद खाली हो गई थी. यहां पर मुख्य मुकाबला भाजपा की देवयानी राणा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम और जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्ष देव सिंह के बीच है. 
  4. पंजाब के तरनतारन में भी त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है, जहां अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अपने दिवंगत विधायक कश्मीर सिंह सोहल की सीट बरकरार रखने की उम्मीद कर रही है. आप ने तरनतारन से तीन बार विधायक रहे हरमीत सिंह संधू को मैदान में उतारा है, जो जुलाई में पार्टी में शामिल हुए थे. 
  5. कांग्रेस ने अपनी तरनतारन जिला इकाई के अध्यक्ष करणबीर सिंह बुर्ज को मैदान में उतारा है. शिरोमणि अकाली दल ने एक सेवानिवृत्त सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल सुखविंदर कौर रंधावा पर दांव लगाया है. 
  6. राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, क्योंकि भाजपा के मौजूदा विधायक कंवर लाल मीणा को 2005 के एक मामले में दोषी ठहराए जाने और अयोग्य घोषित किए जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी. यहां पर कांग्रेस के प्रमोद जय भाया और भाजपा के मोरपाल सुमन के बीच दोतरफा मुकाबला है. 
  7. झारखंड के घाटशिला सीट पर हाई-प्रोफाइल मुकाबला देखने को मिल रहा है. यहां पर भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन और महागठबंधन उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. 
  8. ओडिशा की नुआपाड़ा विधानसभा सीट सितंबर में वरिष्ठ बीजद विधायक राजेंद्र ढोलकिया के निधन के बाद खाली हुई थी. भाजपा ने उनके बेटे जय ढोलकिया को बीजद की महिला शाखा की प्रमुख स्नेहांगिनी छुरिया के खिलाफ मैदान में उतारा है. कांग्रेस के उम्मीदवार वरिष्ठ आदिवासी नेता घासीराम मांझी हैं. 
  9. तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट पर कांग्रेस के नवीन यादव और भारत राष्ट्र समिति की सुनीता के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. यहां पर भाजपा ने लंकाला दीपक रेड्डी को मैदान में उतारा है. 
  10. मिजोरम की डम्पा विधानसभा सीट पर चतुष्कोणीय मुकाबला है. मुख्य दावेदार भाजपा के लालमिंगथांगा सैलो, कांग्रेस के जॉन रोटलुआंगलियाना, एमएनएफ के पूर्व राज्य मंत्री आर. लालथांगलियाना और जोरम पीपुल्स मूवमेंट के वनलालसैलोवा हैं. एमएनएफ के मौजूदा विधायक लालरिन्टलुआंगा सैलो के जुलाई में निधन के कारण उपचुनाव कराना पड़ा था. 
