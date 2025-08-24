मुंबई-गोवा हाईवे में जलकर राख हुई बस, 30 फीट ऊंची उठी आग की लपटे, देखें VIDEO

मुंबई-गोवा हाईवे में रविवार सुबह करीब 2 बजे एक लग्जरी बस में आग लग गई. ये बस गणेशोत्सव के लिए कोंकण जा रही थी. इस बस में कई श्रद्धालुओं मौजूद थे. जिन्हें वक्त रहते बस से बाहर निकाल लिया गया. ये हादसा मुंबई-गोवा राजमार्ग पर काशेडी सुरंग के पास हुआ है. बताया जा रहा है कि आग की लपटे देखते ही चालक ने तुरंत बस रोकी दी और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. जिससे कोई हताहत नहीं हुआ. हालांकि, आग ने पूरी बस को जलाकर राख कर दिया.

टायर फटने से लगी आग

सामने आई जानकारी के अनुसार बस का टायर फटने के कारण बस में आग लगी गई. बस का टायर फटने पर तेज आवाज सुनाई दी और देखते ही देखते बस में आग लगी गई. इस हादसे से जुड़ी कुछ वीडियो भी सामने आई है. जिसमें बस बुरी तरह से जलती हुई नजर आ रही है.

लोगों में दहशत फैल गई

मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को हादसे की जानकारी दी. खेड़ और महाड़ से आई दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया. इस हादसे के कारण राजमार्ग पर यातायात कुछ देर के लिए रुका रहा. इस घटना से बस में सावर लोगों में दहशत फैल गई.