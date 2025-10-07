विज्ञापन
कुछ बदमाश AMA बस में जबरन घुस गए और धारदार हथियार से लोगों पर हमला कर दिया. इससे यात्री घायल हो गए. कुछ अन्य यात्रियों ने हमले का विरोध किया और बदमाशों का घेराव किया, जिसमें बदमाश घायल हो गए.

ओडिशा के पुरी में AMA बस के अंदर हमला, पुरानी रंजिश का संदेह: 8 घायल, 4 की हालत गंभीर 

एक चौंकाने वाली घटना में, AMA बस के अंदर यात्रियों पर धारदार हथियार से हमला किया गया है. यह घटना पुरी जिले के कनासा प्रखंड के हरसपाड़ा से सत्यबाड़ी सुकाल जा रही बस के अंदर हुई है.

जानकारी के अनुसार, कुछ बदमाश AMA बस में जबरन घुस गए और धारदार हथियार से लोगों पर हमला कर दिया. इससे यात्री घायल हो गए. कुछ अन्य यात्रियों ने हमले का विरोध किया और बदमाशों का घेराव किया, जिसमें बदमाश घायल हो गए.

सभी घायलों को कनासा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

यह हमला बस के अंदर हुआ, जिसमें कई यात्री घायल हो गए. इस बीच, पुरी पुलिस ने बसों में आगे किसी भी तरह की घटना को रोकने के लिए मार्ग पर गश्त तेज कर दी है.

