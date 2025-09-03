FASTag का सालाना पास हो गया हिट! जानिए टोल से एक महीने में कितनी बढ़ गई कमाई

Toll Collection: भारी बारिश के चलते देश के कई हिस्सों में तबाही का मंजर दिखा और ज्यादातर लोगों ने घर पर रहने का फैसला किया. हालांकि इसके बावजूद टोल कलेक्शन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है. अगस्त के महीने में 26% ज्यादा टोल कलेक्शन हुआ है, जो अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा कलेक्शन है. इसके पीछे कई दो वजह बताई जा रही हैं. आइए जानते हैं कि कैसे टोल कलेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया और सबसे ज्यादा कमाई किस एक्सप्रेसवे से हुई.

इस वजह से हुई टोल कलेक्शन में बढ़ोतरी

अगस्त के महीने में टोल कलेक्शन 26% बढ़कर ₹7,053 करोड़ हो गया. बताया जा रहा है कि अप्रैल में टोल टैक्स में हुई बढ़ोतरी और हाल ही में जारी फास्टैग के सालाना पास की वजह से ऐसा हुआ है. माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में ये टोल कलेक्शन और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अगस्त के महीने में कई नेशनल हाईवे बाधित रहे और वाहनों को आवाजाही करने में काफी परेशानी हुई.

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के टोल कलेक्शन डेटा के मुताबिक, अगस्त में टोल कलेक्शन पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर रहा है. पिछले साल ये ₹5,610.64 करोड़ रुपये था. देश में अब तक का सबसे ज्यादा टोल कलेक्शन मई 2025 में हुआ था, जब ₹7,087.16 करोड़ रुपये टोल के तौर पर वसूले गए थे.

फास्टैग पास का कितना असर?

अगस्त में हुए रिकॉर्ड कलेक्शन के पीछे फास्टैग पास को इसलिए वजह माना जा रहा है, क्योंकि अब तक 13 लाख से ज्यादा लोगों ने फास्टैग का एनुअल पास एक्टिवेट करवाया है. जिससे करीब एक करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन हुआ है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. 15 अगस्त को NHAI की तरफ से फास्टैग के सालाना पास की शुरुआत की गई थी. जिसकी कीमत तीन हजार रुपये है.

GST काउंसिल की मीटिंग से व्यापारियों की क्या हैं उम्मीदें? इन सेक्टर्स को होगा फायदा

टोल टैक्स से जुड़े फैक्ट