2 करोड़ की 82 हजार शराब की बोतलों पर चला बुलडोजर, देखिए वीडियो  

आईपीएस आयुष जैन ने बताया कि इस कार्रवाई में लगभग 82,000 बोतलें नष्ट की गई हैं, जिनकी कुल कीमत 2,38,71,840 रुपये है. यह पूरी प्रक्रिया पुलिस की निगरानी में हुई और इसकी वीडियोग्राफी भी की गई, ताकि पारदर्शिता बनी रहे.

गांधीनगर:

गुजरात के गांधीनगर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2.38 करोड़ रुपये से ज्यादा की अवैध विदेशी शराब को नष्ट कर दिया. यह शराब भारत में बनी थी और इसे गैरकानूनी तरीके से रखा गया था.

आईपीएस आयुष जैन ने बताया कि इस कार्रवाई में लगभग 82,000 बोतलें नष्ट की गई हैं, जिनकी कुल कीमत 2,38,71,840 रुपये है. यह पूरी प्रक्रिया पुलिस की निगरानी में हुई और इसकी वीडियोग्राफी भी की गई, ताकि पारदर्शिता बनी रहे.

इस कार्रवाई से पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर कड़ा प्रहार किया है, जो गुजरात में शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. पुलिस का कहना है कि भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी ताकि अवैध व्यापार को पूरी तरह से रोका जा सके.

