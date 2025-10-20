जैसलमेर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर मोमबत्तियां जलाकर सुरक्षा बलों ने मनाई दिवाली

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने सोमवार को जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पटाखे फोड़कर, मोमबत्तियां और मिट्टी के दीये जलाकर दिवाली मनाई. इस दौरान, 122 बटालियन के कमांडेंट मुकेश पंवार ने कहा कि वे एक परिवार की तरह इस त्यौहार को मना रहे हैं.

"हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक परिवार की तरह बड़े उत्साह के साथ दिवाली मना रहे हैं," बीएसएफ कमांडेंट ने कहा. एएनआई से बात करते हुए, पंवार ने चल रहे ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, "ऑपरेशन सिंदूर 2 अभी दूर की बात है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 1 अभी भी जारी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने के लिए पर्याप्त है... हमारी कार्रवाई किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि उन लोगों के खिलाफ है जो आतंकवाद की विचारधारा में विश्वास करते हैं..."

पूरा देश रोशनी के इस त्यौहार को मना रहा है, बीएसएफ कर्मियों ने बताया कि उन्होंने रंगोली बनाकर और दीये जलाकर इस अवसर को मनाया. कर्मियों ने यह भी बताया कि इस अवसर पर, उनके कमांडर ने मुख्यालय से पटाखे और मिठाइयां भेजी थीं. बीएसएफ कर्मियों ने एएनआई को बताया, "अगर हमें कोई दुश्मन दिखाई देता है, तो हमें 'एक गोली, एक दुश्मन' के लिए प्रशिक्षित किया जाता है... हमारे कमांडर ने मुख्यालय से पटाखे और मिठाइयां भेजी हैं, और हमने रंगोली बनाई और दीये जलाए..."

इस बीच, भारतीय सेना के जवानों ने अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर पटाखे फोड़कर और मिट्टी के दीये जलाकर दिवाली मनाई. दिवालीके दौरान, भारतीय सेना के अधिकारियों ने भी प्रार्थना की. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकारियों ने भी पंजाब के अमृतसर में अटारी सीमा पर आतिशबाजी करके दिवाली मनाई.

समारोह की पूर्व संध्या पर, बीएसएफ अधिकारी रूबी ने कहा कि वे सीमा पर दिवाली इसलिए मना रहे हैं ताकि देश के लोग शांतिपूर्वक त्योहार मना सकें. बीएसएफ अधिकारी ने एएनआई को बताया, "हम सीमा पर दिवाली मना रहे हैं. हम अपने परिवार से दूर हैं, लेकिन बीएसएफ हमारा परिवार है. हम यहां सीमा पर दिवाली मना रहे हैं ताकि हमारे देश के लोग शांतिपूर्वक दिवाली मना सकें..."