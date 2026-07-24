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बंगाल: BSF जवान ने कैंप में की ताबड़तोड़ फायरिंग, दो साथियों की मौत; एक बिहार तो दूसरे महाराष्ट्र के

बीएसएफ जवान ने अचानक कैंप में घुसकर ओपन फायरिंग शुरू कर दी. इस घटना में दो साथी जवानों की मौत हो गई. जबकि एक तीसरा घायल हो गया. घटना बंगाल के मालदा स्थित BSF कैंप की है.

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बंगाल: BSF जवान ने कैंप में की ताबड़तोड़ फायरिंग, दो साथियों की मौत; एक बिहार तो दूसरे महाराष्ट्र के
फायरिंग में दो जवानों की मौत के बाद हॉस्पिटल पहुंचे BSF के वरीय अधिकारी.
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  • बीएसएफ के एक जवान ने साथियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस घटना में बीएसएफ के दो जवान की मौत हो गई.
  • एक जवान ने घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें दो साथी जवानों की मौत हो गई.
  • इस चौंकाने वाली घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.
जवान ने अपने साथियों पर फायरिंग क्यों की?
मालदा:

BSF Jawan Open Firing: पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में स्थित BSF कैंप से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां बीएसएफ के एक जवान ने साथियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस घटना में बीएसएफ के दो जवान की मौत हो गई. घटना गुरुवार को मालदा जिले के बैष्णबनगर स्थित बीएसएफ कैंप की है. बताया गया कि एक जवान ने घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें दो साथी जवानों की मौत हो गई. इस चौंकाने वाली घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

जिस जवान ने मारी गोली, वो पहले भी कर चुका था फायरिंग

बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक, दो जवानों की जान चली गई और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. सूत्रों ने बताया कि आरोपी जवान पर एक साल पहले भी अपने साथियों पर फायरिंग करने का आरोप लगा था और उसे बीएसएफ कानून के तहत सजा दी गई थी. वह सजा कुछ दिन पहले ही खत्म हुई थी, जिसके बाद यह ताजा घटना हुई.

आरोपी जवान शिवम मिश्रा छत्तीसगढ़ का रहने वाला

मालदा के बिधाननगर में बीएसएफ की 119वीं और 71वीं बटालियन का मुख्यालय है. गुरुवार दोपहर को शिवम मिश्रा ने वहां अपने साथियों पर कथित तौर पर फायरिंग की. वह छत्तीसगढ़ का रहने वाला है.

बिहार के छपरा और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के जवान की मौत

मृतकों की पहचान बिहार के छपरा जिले के मांझी इलाके के रहने वाले 51 वर्षीय अजय कुमार सिंह और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के रहने वाले 37 वर्षीय अंबादर सुरेश डारगु के तौर पर हुई है. घायल जवान, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के पोलबा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले मोहंदा गांव के 44 वर्षीय विकास ब्रह्म को मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. ये तीनों बीएसएफ की 71वीं बटालियन से हैं.

BSF के डीआईजी ने घटना की पुष्टि की, जांच जारी

बैष्णबनगर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है. जिला पुलिस अधीक्षक अनुपम सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. बीएसएफ मालदा सेक्टर के डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा ने पुष्टि की कि जांच भी शुरू कर दी गई है. खबर है कि कुछ दिन पहले सजा पूरी होने के बाद आरोपी को घर भेजने की तैयारी चल रही थी. उन्हीं तैयारियों के बीच यह घटना हुई, जिससे बैष्णबनगर इलाके में सनसनी फैल गई.

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